「北一女神」辣秀裸背高喊單身快樂！認了分手富二代：不健康的關係

〔記者蕭方綺／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪2023年底與「微風男神」孫麥傑談起戀愛，沒想到這段戀情僅維持1年半就見光死，但今年5月疑似舊情復燃，被拍到互動親密，但2人都不回應感情狀況。然而蔡瑞雪今天慶生29歲生日，意外洩漏目前單身中，她說：「Happy Birthday to me & 單身快樂。」

蔡瑞雪與孫麥傑去年分手，傳出是因男方家長反對戀情，後來兩人受訪都吐露情傷。今年5月被拍到約會，孫麥傑經紀人表示對藝人私生活感情狀況不清楚，但認為：「我覺得緣份就是這樣吧，感情分分合合，我們旁邊的人也很難說什麼。」當時蔡瑞雪則是用一段雞湯文字回應：「人生是自己的選擇，起伏也好，轉彎也罷，只要順著心走，就不算錯。」讓人看了霧裡看花。

但今天蔡瑞雪生日，她單刀直入表明目前單身狀態，她還說今年最棒的禮物就是獲得一顆自由又平靜的心，「謝謝過去的經歷，讓我學會放下不健康的關係。也懂得把更多的愛，留給自己、家人和朋友。」她口中「不健康的關係」應就是指過去那段感情。

