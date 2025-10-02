猥瑣成龍雙腿緊鎖范冰冰 海風頑皮究竟哪個畫面比較噁？

成龍（左）試圖幫范冰冰壓住被海風吹起的裙子。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕71歲武打明星成龍上週日在澳門出席地影音樂會，被指稱狂摸香港女歌手容祖兒背部及肩膀，容祖兒老闆楊受成趕緊出面解圍。成龍過往的黑歷史也被挖出來，其中有一件往事是成龍與范冰冰一起參加在海邊舉行的電影發表會，沒想到海邊風大，范冰冰所穿的禮服裙襬不斷被風吹動，成龍從背後強行用雙腳夾住范冰冰的腰際，美其名是要避免范冰冰走光，事實上成龍的表情看起來很爽，被網友批評猥瑣。

成龍（右）看似幫范冰冰解圍，事實上身體離范冰冰超近。（翻攝自微博）

當時成龍與范冰冰在法國坎城出席電影《絕地逃亡》發表會，穿著格子短裙的范冰冰看起來非常清新，拍照時海瘋狂吹，范冰冰的裙襬也隨風不斷被吹起，范冰冰趕緊壓住裙襬，表情驚慌。

請繼續往下閱讀...

成龍（後）用雙腳夾緊范冰冰腰際，幫她擋住海風吹起裙擺。（翻攝自微博）

為了不讓范冰冰走光，成龍在一旁幫忙，看起來卻格外滑稽。成龍不但站在階梯上從背後抱住范冰冰，還用腳環住范冰冰的腰際，雖然范冰冰出面緩頰，表示每個在海邊穿裙子的女孩都會有相同困擾，只不過她面前有幾十台照相機，並笑怪海風調皮。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法