珍古德辭世！「今年6月才來台」抱石虎玩偶喊可愛 白心儀淚憶私下互動

〔記者林欣穎／台北報導〕國際珍古德協會今（2）日表示，全球知名保育專家珍古德1日於睡夢中安詳離世，享耆壽91歲。過去曾收過珍古德博士親筆信的白心儀，今也悼念這位保育界傳奇人物：「雖然只是短暫相遇，那些片段將成為我永恆的動力」。

珍古德博士享耆壽91歲。（三立提供）

白心儀長年參與石虎志工與倡議，並製作多部石虎紀錄片，日前獲農業部生物多樣性研究所表揚為保育有功的「石虎保育之友」。珍古德博士今年6月來台時，白心儀團隊還有全程紀錄，並送上台灣石虎玩偶。

珍博士愛不釋手，並在信中溫暖寫下：「你正在做的事—幫助孩子們去愛與保護動物—真是太棒了。如果你能幫助我們在台灣壯大『根與芽』（Roots & Shoots）教育行動，並成為我們全球家庭的一份子，那就更好了。」白心儀形容，收到信的當下「興奮到模糊」，並回信承諾要用心澆灌博士在台灣播下的保育種子。

在專訪中，白心儀曾問博士：「您的下一段冒險旅程是什麼？」珍古德微笑回答：「死亡。」她柔柔地說，這將是一場偉大的冒險，去探索死亡之後是否還有什麼存在。當下白心儀一時語塞，卻深深記住博士那份平靜與坦然。

白心儀（右）與保育界傳奇人物珍古德博士。（三立提供）

白心儀回憶，在博士來台的短短幾天，雖然已是高齡91歲，身形骨瘦、背脊微駝，卻仍強忍疲憊，努力在演說中鼓舞更多人加入保育。她也看見博士小女生的一面：在高鐵候車時對著牆壁玩影子遊戲，說最大的心願只是「想養一隻狗」；抱著石虎玩偶直呼「好可愛」；還在信中特別提到喜歡那雙「暖暖的粉紅小襪子」。

白心儀說，博士的離世，正如她所願，在世界巡迴演說、保育奮戰的途中，為地球奉獻到最後一刻。她忍著眼淚，寫下最後的祝福：「珍，我希望你的下一段旅程，能嫁給泰山。你曾說過，泰山娶錯人了，應該娶你。願你化身泰山的珍，在叢林自在奔跑，不再背負拯救地球的重擔。謝謝你用生命愛著萬物，雖然只是短暫相遇，那些片段都化為永恆，成為我繼續奉獻在生態教育的動力。」

