自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

珍古德辭世！「今年6月才來台」抱石虎玩偶喊可愛 白心儀淚憶私下互動

〔記者林欣穎／台北報導〕國際珍古德協會今（2）日表示，全球知名保育專家珍古德1日於睡夢中安詳離世，享耆壽91歲。過去曾收過珍古德博士親筆信的白心儀，今也悼念這位保育界傳奇人物：「雖然只是短暫相遇，那些片段將成為我永恆的動力」。

珍古德博士享耆壽91歲。（三立提供）珍古德博士享耆壽91歲。（三立提供）

白心儀長年參與石虎志工與倡議，並製作多部石虎紀錄片，日前獲農業部生物多樣性研究所表揚為保育有功的「石虎保育之友」。珍古德博士今年6月來台時，白心儀團隊還有全程紀錄，並送上台灣石虎玩偶。

珍博士愛不釋手，並在信中溫暖寫下：「你正在做的事—幫助孩子們去愛與保護動物—真是太棒了。如果你能幫助我們在台灣壯大『根與芽』（Roots & Shoots）教育行動，並成為我們全球家庭的一份子，那就更好了。」白心儀形容，收到信的當下「興奮到模糊」，並回信承諾要用心澆灌博士在台灣播下的保育種子。

在專訪中，白心儀曾問博士：「您的下一段冒險旅程是什麼？」珍古德微笑回答：「死亡。」她柔柔地說，這將是一場偉大的冒險，去探索死亡之後是否還有什麼存在。當下白心儀一時語塞，卻深深記住博士那份平靜與坦然。

白心儀（右）與保育界傳奇人物珍古德博士。（三立提供）白心儀（右）與保育界傳奇人物珍古德博士。（三立提供）

白心儀回憶，在博士來台的短短幾天，雖然已是高齡91歲，身形骨瘦、背脊微駝，卻仍強忍疲憊，努力在演說中鼓舞更多人加入保育。她也看見博士小女生的一面：在高鐵候車時對著牆壁玩影子遊戲，說最大的心願只是「想養一隻狗」；抱著石虎玩偶直呼「好可愛」；還在信中特別提到喜歡那雙「暖暖的粉紅小襪子」。

白心儀說，博士的離世，正如她所願，在世界巡迴演說、保育奮戰的途中，為地球奉獻到最後一刻。她忍著眼淚，寫下最後的祝福：「珍，我希望你的下一段旅程，能嫁給泰山。你曾說過，泰山娶錯人了，應該娶你。願你化身泰山的珍，在叢林自在奔跑，不再背負拯救地球的重擔。謝謝你用生命愛著萬物，雖然只是短暫相遇，那些片段都化為永恆，成為我繼續奉獻在生態教育的動力。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中