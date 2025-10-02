自由電子報
娛樂 最新消息

北捷長髮男飛踢老婦 黃豪平憶起學生時期遭告往事

台北捷運上一名白髮老婦逼年輕人讓出優先座，結果遭一腳踹飛到一般位置上。（圖翻攝自Threads）台北捷運上一名白髮老婦逼年輕人讓出優先座，結果遭一腳踹飛到一般位置上。（圖翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日北捷爆發婦人爭坐優先禮讓座（原：博愛座）遭長髮男飛踢事件，除了引起廣大社會討論之外，藝人黃豪平今（2）也在社群平台發文回憶自己學生時代挨告的往事。

黃豪平說北捷上發生的事讓他想起自己求學時曾經被一名「校園奇女子」告誹謗，他說，當年學校有一名中年奇女子，在校園豢養野生動物，當校方找人來獵捕野生動物的時候，奇女子就會指出動物是她養的，並阻止校方捉捕。反之，若野生動物傷人，奇女子就會撇清責任，說該動物是野生的，與她無關。

黃豪平看到北捷搶座事件想起學生時期往事。（翻攝自臉書）黃豪平看到北捷搶座事件想起學生時期往事。（翻攝自臉書）

某次黃豪平在校園網路上看到有人發文抱怨「奇女子的動物有跳蚤跳到他身上」，黃豪平就在底下推文，說：「XX（奇女子稱號）表示：不干我事」，結果跟其他5位隨機的同學一起被告上法院。

後來，奇女子表示願意和解，但對方開出的和解金額不低，並表示要6名被告人同進退，不能有人例外，否則大家一起上法庭。當時黃豪平感到非常委屈，因為原本不可能成立的案子，因奇女子把6人捆綁一起告、一起和解，造成黃豪平心理壓力很大，認為自己如果不願和解，會害到其他5人，但事實上黃豪平又不認為自己有做錯。

黃豪平希望再也不要有人追求屬於自己的權利時，需要採取極端手段、付出額外代價。（翻攝自臉書）黃豪平希望再也不要有人追求屬於自己的權利時，需要採取極端手段、付出額外代價。（翻攝自臉書）

由於其他同學家長、老師都希望息事寧人，黃豪平被精神折磨將近一年後，終於退讓以和解了事。黃豪平說，據說奇女子至今仍在校園活躍，當時心中充滿恨意的黃豪平曾經想像出無數悲劇發生在那為奇女子身上，最後才理解，對於奇女子那樣的人「你再怎樣追求公理正義，她都有辦法找到方式存活，你懲罰不了她，心中的怨恨也無法得到紓解。」

因此當社會大眾看到類似「無賴受到懲罰」新聞出現時，總是會釋放自己曾經遇到的不公待遇，為能宣洩的怨氣也就隨之出現，這就是人性。黃豪平文末表示，「可惜，正義永遠都需要代價，如果我當年堅持不和解，也許有人能得到教訓，但我就得承受其他人被告的罪惡感」。黃豪平希望再也不要有人追求屬於自己的權利時，需要採取極端手段、付出額外代價。

