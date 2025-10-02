（專題）挖恐怖？架恐怖！「台綜經典人物」返舞台 回顧福州伯、董月花經典特色

〔記者林欣穎／專題報導〕今年適逢金鐘一甲子，金鐘節目類典禮表演橋段亮點今曝光，將找來曾帶來無數笑聲的綜藝人物「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋，《紅白勝利》的「董月花」董至成，以及《歡喜玉玲瓏》的「福州伯」許效舜，一起回顧一下這三位經典角色的招牌特色。

「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋當年紅透半邊天。（三立提供）

第60屆金鐘節目類舞台特別規劃出回憶殺單元，當年曾帶來無數笑聲的綜藝人物將再度聚首，像是出自《綜藝萬花筒》爆紅的「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋，當時她們以一頭梳得高高的半屏山髮型，提著花籃搞笑登場，只要觀眾們看到她們，就會不自覺想哼起《檳榔西施》：「阮家的巷子口，有一個檳榔攤，賣檳榔的美姑娘，有很多人在追……」而這個角色在90年代可說是紅透半天邊，曹蘭更曾在節目提到，當時沒日沒夜的錄影讓她身心俱疲。

董至成扮反串角色董月花。（三立提供）

而由董至成在《紅白勝利》中飾演的反串女角「董月花」更是有滿滿回憶殺，他當時操著一口「客家台語」，常以「惡（ㄚˋ）劣」「噁（ㄚˇ）心」為口頭禪，經典台詞包括「月花，月花，越冷越開花。」、「人生如浮雲，命運粉不順。」當時他的說話方式也曾在小學生之間流傳。

許效舜以說鬼故事走紅的角色「福州伯」當年相當受歡迎。（三立提供）

許效舜在《歡喜玉玲瓏》中，以說鬼故事走紅的角色「福州伯」同樣經典，一頂棒球帽與浮誇的老人妝容，雖然是講著可怕的靈異故事，但最後都會話鋒一轉變成無厘頭的冷笑話，或許到時還能在台上聽見熟悉的一句「挖恐怖？架恐怖！」

董至成（左起）、許效舜、陽帆曾在金鐘獎上重現「陽婆婆、董月花、福州伯」角色。（翻攝自YT）

而事實上，2013年的金鐘頒獎典禮上，就有找來陽帆、董至成、許效舜重現「陽婆婆、董月花、福州伯」表演節目《電視人生》，當時也是三人首次合作，當時的合體也掀起網友熱論，如今再有經典人物將上台演出，也成為必看亮點。

