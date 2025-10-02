自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）挖恐怖？架恐怖！「台綜經典人物」返舞台 回顧福州伯、董月花經典特色

〔記者林欣穎／專題報導〕今年適逢金鐘一甲子，金鐘節目類典禮表演橋段亮點今曝光，將找來曾帶來無數笑聲的綜藝人物「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋，《紅白勝利》的「董月花」董至成，以及《歡喜玉玲瓏》的「福州伯」許效舜，一起回顧一下這三位經典角色的招牌特色。

「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋當年紅透半邊天。（三立提供）「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋當年紅透半邊天。（三立提供）

第60屆金鐘節目類舞台特別規劃出回憶殺單元，當年曾帶來無數笑聲的綜藝人物將再度聚首，像是出自《綜藝萬花筒》爆紅的「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋，當時她們以一頭梳得高高的半屏山髮型，提著花籃搞笑登場，只要觀眾們看到她們，就會不自覺想哼起《檳榔西施》：「阮家的巷子口，有一個檳榔攤，賣檳榔的美姑娘，有很多人在追……」而這個角色在90年代可說是紅透半天邊，曹蘭更曾在節目提到，當時沒日沒夜的錄影讓她身心俱疲。

董至成扮反串角色董月花。（三立提供）董至成扮反串角色董月花。（三立提供）

而由董至成在《紅白勝利》中飾演的反串女角「董月花」更是有滿滿回憶殺，他當時操著一口「客家台語」，常以「惡（ㄚˋ）劣」「噁（ㄚˇ）心」為口頭禪，經典台詞包括「月花，月花，越冷越開花。」、「人生如浮雲，命運粉不順。」當時他的說話方式也曾在小學生之間流傳。

許效舜以說鬼故事走紅的角色「福州伯」當年相當受歡迎。（三立提供）許效舜以說鬼故事走紅的角色「福州伯」當年相當受歡迎。（三立提供）

許效舜在《歡喜玉玲瓏》中，以說鬼故事走紅的角色「福州伯」同樣經典，一頂棒球帽與浮誇的老人妝容，雖然是講著可怕的靈異故事，但最後都會話鋒一轉變成無厘頭的冷笑話，或許到時還能在台上聽見熟悉的一句「挖恐怖？架恐怖！」

董至成（左起）、許效舜、陽帆曾在金鐘獎上重現「陽婆婆、董月花、福州伯」角色。（翻攝自YT）董至成（左起）、許效舜、陽帆曾在金鐘獎上重現「陽婆婆、董月花、福州伯」角色。（翻攝自YT）

而事實上，2013年的金鐘頒獎典禮上，就有找來陽帆、董至成、許效舜重現「陽婆婆、董月花、福州伯」表演節目《電視人生》，當時也是三人首次合作，當時的合體也掀起網友熱論，如今再有經典人物將上台演出，也成為必看亮點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中