自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊宗緯「摔斷6根肋骨」復工首露面！探班白冰冰鬆口曝有後遺症

〔記者林欣穎／台北報導〕楊宗緯在8月23日演唱會上不慎從2公尺舞台上跌落，造成右手骨裂、六根肋骨斷裂，第一時間白冰冰打電話關心他，而今（2）日楊宗緯特別到民視《超級冰冰Show》探班，白冰冰也關心他的傷勢，楊宗緯透露恢復狀況很好，提到已經復工，不過現在還不能躺著睡。

楊宗緯（中）特地到攝影棚探班，與白冰冰（右）、陽帆合影。（長興影視提供）楊宗緯（中）特地到攝影棚探班，與白冰冰（右）、陽帆合影。（長興影視提供）

楊宗緯剛出道時白冰冰曾經短暫帶過他，白冰冰提到，「他剛出道時是一個人闖盪，那時候我不是他的經紀人，就像媽媽一樣，給他一些建議。沒想到他這個孩子就記住，現在他是我的鄰居。」

楊宗緯摔下舞台時，是右手著地，因此右手撐地板的地方骨裂，肋骨斷了6根，前面4根、後面2根，因此他現在還不能躺著睡覺，現在只能側睡。楊宗緯受傷後家人很擔心，他為了讓爸媽放心，特別回來，白冰冰說：「楊宗緯很孝順，我知道他這兩天有回來，我剛好有錄影，他就來看看我。我還邀請他明天帶爸媽來我家吃飯。」

楊宗緯（左）探班白冰冰送上哭娃花束。（長興影視提供）楊宗緯（左）探班白冰冰送上哭娃花束。（長興影視提供）

楊宗緯今特別帶著限量版的哭娃玩偶花束送給白冰冰，在大家盛情邀約下，他還開口唱了白冰冰的《阿娜答》和陽帆的《愛情列車長》，讓白冰冰和陽帆受寵若驚，笑得很開心。

白冰冰看到楊宗緯很開心，身為乾媽的她也忍不住幫乾兒子徵婚，「我最擔心的就是這個，我希望他趕快生一個小楊宗緯，相信楊媽媽也很關心這件事。」楊宗緯要離開前，白冰冰又再次叮嚀他，「要保重身體，身體健康最重要。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中