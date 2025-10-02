楊宗緯「摔斷6根肋骨」復工首露面！探班白冰冰鬆口曝有後遺症

〔記者林欣穎／台北報導〕楊宗緯在8月23日演唱會上不慎從2公尺舞台上跌落，造成右手骨裂、六根肋骨斷裂，第一時間白冰冰打電話關心他，而今（2）日楊宗緯特別到民視《超級冰冰Show》探班，白冰冰也關心他的傷勢，楊宗緯透露恢復狀況很好，提到已經復工，不過現在還不能躺著睡。

楊宗緯（中）特地到攝影棚探班，與白冰冰（右）、陽帆合影。（長興影視提供）

楊宗緯剛出道時白冰冰曾經短暫帶過他，白冰冰提到，「他剛出道時是一個人闖盪，那時候我不是他的經紀人，就像媽媽一樣，給他一些建議。沒想到他這個孩子就記住，現在他是我的鄰居。」

請繼續往下閱讀...

楊宗緯摔下舞台時，是右手著地，因此右手撐地板的地方骨裂，肋骨斷了6根，前面4根、後面2根，因此他現在還不能躺著睡覺，現在只能側睡。楊宗緯受傷後家人很擔心，他為了讓爸媽放心，特別回來，白冰冰說：「楊宗緯很孝順，我知道他這兩天有回來，我剛好有錄影，他就來看看我。我還邀請他明天帶爸媽來我家吃飯。」

楊宗緯（左）探班白冰冰送上哭娃花束。（長興影視提供）

楊宗緯今特別帶著限量版的哭娃玩偶花束送給白冰冰，在大家盛情邀約下，他還開口唱了白冰冰的《阿娜答》和陽帆的《愛情列車長》，讓白冰冰和陽帆受寵若驚，笑得很開心。

白冰冰看到楊宗緯很開心，身為乾媽的她也忍不住幫乾兒子徵婚，「我最擔心的就是這個，我希望他趕快生一個小楊宗緯，相信楊媽媽也很關心這件事。」楊宗緯要離開前，白冰冰又再次叮嚀他，「要保重身體，身體健康最重要。」

