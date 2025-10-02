波特王花蓮救災！整身包緊緊「蒙面I人」現場曝光全網讚爆

波特王馳援花蓮，全身包緊緊沒被認出。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅波特王現身花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災區投入重創光復鄉清理工作，他全身包緊緊，護目鏡加面罩「蒙面I人」造型幾乎沒人認出，還自嘲「無敵實測有效」。頂著烈日揮汗鏟土，他苦笑坦言全身濕透，「挖完會有種人生無望的感覺」，引發網友熱議。

波特王出發前就在社群號召「包車去花蓮玩泥巴」，雖然引發部分網友質疑措辭不當，但他仍堅持號召行動，他強調自己希望用輕鬆語氣鼓勵大家參與救援，並直言「雖然真的很辛苦，但保持樂觀對我來說很重要」。實際抵達現場後，波特王頂著悶熱裝備揮汗鏟土，事後苦笑說「全身濕透，挖完真的會有種人生無望的感覺。」

請繼續往下閱讀...

面對批評聲浪，波特王選擇正面回應表示「罵我可以，但最好你邊罵邊來鏟土，我們現場一起玩泥巴！」這番自嘲卻真誠的話語，引發網友熱議，有人盛讚他「敢說又敢做！」也有人留言「不只會嘴，還真的下去幫忙，這才是真行動派。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法