娛樂 最新消息

劉宇寧開唱點名台下超大咖製作人 粉絲瘋狂敲碗：主辦台灣場吧

〔記者陳慧玲／綜合報導〕因演出《折腰》人氣飆升的中國男星劉宇寧，近日在上海開唱，他突然在台上提到：「感謝從台灣遠道而來，我的前輩寬姐。」讓現場粉絲充滿好奇，台灣網友更是熱烈討論，因為他所提到的「寬姐」在演藝圈相當知名，正是投資過多部電影，也主辦過許多天王天后演唱會的知名製作人邱瓈寬，因此劉宇寧的台灣粉絲紛紛敲碗，期待寬姐能主辦劉宇寧台灣場演唱會。

中國男星劉宇寧因演出《折腰》人氣飆升。（翻攝微博）中國男星劉宇寧因演出《折腰》人氣飆升。（翻攝微博）

劉宇寧演過《折腰》、《一念關山》、《長歌行》等戲劇，在台灣也有很多戲迷欣賞他，近期他在上海舉行大型演唱會，透過他親口致謝，才讓歌迷知道來自台灣的寬姐也在台下觀看，讓不少網友討論，猜測寬姐是否是先去「考察」，紛紛留言許願寬姐有一天可以主辦劉宇寧台灣演唱會。

邱瓈寬的「寬魚國際」主辦過許多大咖歌手的演唱會。（資料照，記者王文麟攝）邱瓈寬的「寬魚國際」主辦過許多大咖歌手的演唱會。（資料照，記者王文麟攝）

邱瓈寬的「寬魚國際」主辦過王力宏、孫燕姿、楊丞琳、謝金燕等歌手在不同城市舉辦的演唱會，這讓劉宇寧的台灣粉絲更加懷抱希望，相信寬姐出馬，要促成偶像在台開唱的機會應該會更大一些。

