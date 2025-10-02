自由電子報
娛樂 最新消息

藍葦華叩關金馬影帝嗨到失聲 家裡「0獎座」原因曝光

藍葦華（右起）、洪都拉斯、導演馮凱、謝瓊煖、蘇晏霈、陳仙梅出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）藍葦華（右起）、洪都拉斯、導演馮凱、謝瓊煖、蘇晏霈、陳仙梅出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕藍葦華曾拿下2座金鐘獎，這回以電影《我家的事》首度叩關金馬影帝，將與張孝全、張震等人角逐。他今（2日）出席民視新八點檔《豆腐媽媽》開鏡記者會，笑說得知入圍當下，在攝影棚喊到「燒聲」。

藍葦華（右起）、洪都拉斯、導演馮凱、謝瓊煖、蘇晏霈、陳仙梅出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

藍葦華分享，昨天在棚裡拍攝八點檔《好運來》時，突然接到入圍消息，心情相當興奮，當場喊到嗓子啞掉，他笑說：「入圍後收到很多恭喜訊息，收工後才有空一一回覆。」而電影中的「家人」高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪全都同樣入圍，他表示：「我們在群組裡有互相恭喜。」

至於有沒有收到孩子的祝賀？藍葦華笑回，當時9歲的兒子正熟睡，早上一早就去上課了，還沒來得及道賀。他也分享，說有一次得獎時，兒子還天真地問：「怎麼會是你？」至於歷年獎座的收藏地點，他透露，獎座收到後都放在宜蘭老家，台北家中則陳列著兒子打羽球比賽的獎盃。

