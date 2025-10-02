張秀卿開唱嗨成這樣！預告接下來要去「充電」

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025潮月新莊」系列活動9月27、28日於新莊廟街與新月廣場舉行，首晚以「台語經典之夜」揭幕，由金曲歌后張秀卿率先開唱，一連帶來《車站》、《愛你一萬年》、《嫁不對人》等經典曲。當她唱起《車站》時，全場觀眾不約而同大合唱，張秀卿演出後笑說：「真的非常溫馨，觀眾熱情到欲罷不能，他們眼神一直望著我、跟著唱，讓我在台上覺得不只是表演，而是一種彼此交流。我很開心，覺得更有成就感。」她也透露近期演出不斷，「希望趁中秋連假好好修身養性，給自己充電。」

張秀卿台語金曲連發嗨翻廟街。（新莊區公所提供）

次夜登場的「國語經典之夜」由多組新世代歌手輪番登場，最後由小男孩樂團壓軸，帶來《Everything》、《一百萬個可能》翻唱版及自創曲《Hey Girl》，清新嗓音和熱力節奏將氣氛推到最高點。樂團成員興奮表示：「第一次在新月廣場表演，現場微風徐徐，觀眾一邊吃美食一邊跟著音樂搖擺，那種氛圍真的太棒了！有些歌迷還在台下比手勢、打節拍，我們都感受到滿滿熱情。」

請繼續往下閱讀...

小男孩樂團壓軸青春爆發。（新莊區公所提供）

談到即將到來的中秋與國慶連假，小男孩樂團笑說：「中秋一定會跟家人烤肉、吃月餅，這是每年最重要的團聚時光。如果時間允許，我們也想趁國慶連假一起安排短程旅行，可能去日本或韓國，不只是放鬆，也是替自己充電。」他們也強調，近期重心依舊是演出，「我們接到很多活動邀約，每一場都希望能給觀眾新鮮感，有些場子我們會準備小驚喜，和大家一起唱、一起嗨。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法