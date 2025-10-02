謊報謝霆鋒演唱會有炸彈 多次假報案原因僅4字

謝霆鋒香港啟德主場館舉辦演唱會時，有人謊報現場有爆裂物。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕今年4月香港男星謝霆鋒舉辦演唱會時，有人報警稱現場有炸彈，警方循線追蹤，逮捕一名28歲港女，並發現她已經10次假報案，共5度謊稱啟德主場館內有炸彈、向警方報失手機。除了屢屢高喊「狼來了」，該女也4度謊稱一名音樂學院男導師偷拍及盜竊，問起她為何說謊連連，該女僅稱「一時貪玩」。

警方發現今年4月27日下午2點40分至5點38分這段時間內，也就是謝霆鋒演唱會開始前，這名女子撐起德主場館2樓廁所及貴賓室內有可疑炸彈及藥物，她在5次報案紀錄中，有4次都是用假名或匿名向電子報案中心報案。

謝霆鋒演唱會遭謊報有爆裂物，犯案女子表示只是一時貪玩。（翻攝自微博）

該女今（2）在法院上承認，的確向他人傳達有炸彈的虛假消息，且明知誤導警務人員也虛報有人犯罪，共涉嫌犯10條罪。法官認為被告具一定學歷及工作經驗，行為明顯浪費警力，且連續犯案，案情嚴重，判處該女入獄8個月8星期。

