《影后》起內鬨！謝瓊煖看好「這2人」鍍金 點名1人：我覺得還好

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖以影集《影后》入圍金鐘60戲劇節目女配角獎，以同劇的鍾欣凌、曾莞婷上演「網內互打」的局面，她今（2日）出席民視新八點檔《豆腐媽媽》開鏡記者會，她表示看好鍾欣凌和杜蕾，並點名自己「我的部分還好」。

謝瓊煖（左）、洪都拉斯（右）在《豆腐媽媽》演夫妻。（民視提供）

金鐘典禮進入倒數，謝瓊煖被問到心情，笑說自己就是「志在參加」，主要是想穿美美的去參加同樂會，戰袍已在趕製中，至於當天會露哪？她打趣說：「露臉就可以了啦！」引起全場大笑。

聊到《影后》的表現，謝瓊煖大讚「沒有演不好的人」，甚至拿一旁洪都拉斯開玩笑：「就連你都演這麼好！」洪都拉斯立刻補槍，表示自己在《影后》的角色叫「螞蟻」，卻被大家喊成「蠑螈」，「我的角色叫『螞蟻』，還有人特地去Google蠑螈長怎樣，現在路上有人看到我還叫我『蠑螈』，我的臉書上面，網友都叫我『蠑螈』，蠑你個頭，我還榮星花園」。

至於最希望誰得獎？謝瓊煖毫不掩飾心意：「我真的很希望鍾欣凌，她在《影后》裡的表現我很喜歡。」不過也沒忘稱讚同劇入圍的曾莞婷，直呼她這次投入角色很深，「演完還會覺得怎麼這麼快就結束，我也知道她很努力」，但謝瓊煖也坦言，如果自己是評審，前幾個會投給鍾欣凌或杜蕾，她也認可曾莞婷的演技，「她值得擁有刻她名字的金鐘」。

被問到會不會上演《影后》番外篇「故意踩曾莞婷裙襬」，謝瓊煖秒回：「她裙子一定很短，我腿這麼短，踩不到，我不要把自己絆倒就好了。」幽默回應再度掀起笑聲。

記者會上，演員們分享了自己對角色的期待與挑戰。謝瓊煖感性說：「這部戲讓我覺得很有溫度，演過好多的媽媽角色，這一次的演出能讓大家看到媽媽的堅強與柔軟，只是現階段還要去學做豆腐，自己相當的期待。」洪都拉斯則幽默地比喻：「這次的角色很有挑戰性，我會努力用我的方式，讓這個家庭充滿歡笑與淚水，目前只能暗喻萬德福爸爸的角色就是個臭豆腐。」

