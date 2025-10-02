自由電子報
娛樂 最新消息

鍾明軒祕魯返台直奔光復 化身鏟子超人：便當更好吃

YouTuber鍾明軒結束祕魯之旅就直奔花蓮光復協助救災。（翻攝自臉書）YouTuber鍾明軒結束祕魯之旅就直奔花蓮光復協助救災。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕先前因由中國引起種種紛擾導致壓力過大的YouTuber鍾明軒，結束祕魯散心之旅後，立刻投入花蓮馬太鞍堰塞湖溢流洪災救災，直奔花蓮光復當起鏟子超人。他今（2）日也在限時動態分享自己滿足吃便當的模樣。

早在9月30日時，鍾明軒就在社群發文詢問有沒有人要和他一起到花蓮當鏟子英雄。今天從他的限時動態就能看到災區現況，鍾明軒戴著運動髮帶腳穿雨鞋，作在塑膠袋上吃便當，臉上洋溢著滿足的笑容。鍾明軒也發文寫下：發瘋這餐莫名其妙突然變得加倍好吃。

網紅鍾明軒心滿意足地吃著便當。（翻攝自IG）網紅鍾明軒心滿意足地吃著便當。（翻攝自IG）

網友們看到鍾明軒的限時動態都紛紛替他加油打氣，一些先前曾到災區當過鏟子超人的朋友也跟鍾明軒分享自己的救災心得與實用防護建議。鍾明軒則回應：有什麼忙可以幫就幫什麼。

雖然先前爭議不少，這次鍾明軒到花蓮當鏟子超人的真誠態度獲得網友肯定，紛紛對他伸出大拇指。

點圖放大header
點圖放大body

