自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

全智賢辱華爭議不斷炎上 導演、編劇態度曝光

全智賢因參與《暴風圈》演出被中國小粉紅瘋狂出征、抵制。（翻攝自IG）全智賢因參與《暴風圈》演出被中國小粉紅瘋狂出征、抵制。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星全智賢和姜棟元主演Disney+愛情諜報劇《暴風圈》意外引爆「辱華」爭議，氣憤難當的小粉紅甚至把氣發到全智賢頭上，不但發起對全智賢的抵制，連中國代言廣告也被撤除。暴風圈導演、編劇向全智賢道歉，認為戲劇只是在劇中的虛構世界進行，沒想到會延伸到現實生活。

《暴風圈》的台詞、場景都引發中國網友不滿，中國網友甚至認為劇中甚至把象徵中國的五星旗放在地上踩，也挑剔全智賢背誦李白《將進酒》的口音故意醜化中國人。

全智賢辱華爭議不斷炎上 導演、編劇態度曝光《暴風圈》導演、編劇等人向全智賢道歉，她心情似乎未受到影響。（資料照，Disney+提供）

《暴風圈》編劇面對巨大爭議，出面緩頰，認為自己事以虛構世界寫劇情，雖然也想過用虛構國家名稱，但最後為忠於真實性才放棄這個想法，但現在演變至如此，編劇希望大家能用虛構的故事來看待這齣戲。

由於全智賢受到全面抵制，反而成為最無辜的受害者，對此劇組感到十分抱歉，但全智賢本人心情似乎沒有受到影響。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中