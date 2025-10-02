全智賢辱華爭議不斷炎上 導演、編劇態度曝光

全智賢因參與《暴風圈》演出被中國小粉紅瘋狂出征、抵制。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星全智賢和姜棟元主演Disney+愛情諜報劇《暴風圈》意外引爆「辱華」爭議，氣憤難當的小粉紅甚至把氣發到全智賢頭上，不但發起對全智賢的抵制，連中國代言廣告也被撤除。暴風圈導演、編劇向全智賢道歉，認為戲劇只是在劇中的虛構世界進行，沒想到會延伸到現實生活。

《暴風圈》的台詞、場景都引發中國網友不滿，中國網友甚至認為劇中甚至把象徵中國的五星旗放在地上踩，也挑剔全智賢背誦李白《將進酒》的口音故意醜化中國人。

《暴風圈》導演、編劇等人向全智賢道歉，她心情似乎未受到影響。（資料照，Disney+提供）



《暴風圈》編劇面對巨大爭議，出面緩頰，認為自己事以虛構世界寫劇情，雖然也想過用虛構國家名稱，但最後為忠於真實性才放棄這個想法，但現在演變至如此，編劇希望大家能用虛構的故事來看待這齣戲。

由於全智賢受到全面抵制，反而成為最無辜的受害者，對此劇組感到十分抱歉，但全智賢本人心情似乎沒有受到影響。

