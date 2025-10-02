自由電子報
娛樂 日韓

日本最美混血主播不開心 可望當上第一夫人心情曝光

小泉進次郎（左）有可能當上日本新首相，她的主播妻子瀧川克莉絲汀就有可能成為「首相夫人」。（翻攝自X）小泉進次郎（左）有可能當上日本新首相，她的主播妻子瀧川克莉絲汀就有可能成為「首相夫人」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本執政黨自民黨總裁選舉即將於本月4日投票，目前局面僵持，小泉進次郎和高市早苗兩人捉對廝殺，選情激烈，勝出者預期將會是日本新首相。倘若小泉當選，44歲的他也會是日本戰後民主史上最年輕的首相，但是他的主播妻子瀧川克莉絲汀感覺並不想當第一夫人，根據日媒透露她曾向熟人說過：我不想在這個時間點成為首相夫人。

48歲的瀧川克莉絲汀有「最美混血主播」稱號，她於2019年8月和小泉進次郎奉子成婚，成為前首相小泉純一郎的媳婦。瀧川克莉絲汀和小泉進次郎遇有1子1女，由於本身是主播，她在工作時總會刻意與丈夫的政治活動保持距離，同時積極投入自己的事業以及社會運動。

美女主播瀧川克莉絲汀。（翻攝自X）美女主播瀧川克莉絲汀。（翻攝自X）

日媒《女性SEVEN》報導，演藝圈人士認為瀧川克莉絲汀的父親是法國人，母親是日本人。故瀧川克莉絲汀際肯定日本人重視協調的性格，也欣賞法國巴黎不會因結婚對象改變自己人生的特色。

如今這個問題似乎困擾著瀧川克莉絲汀，根據夫妻倆身邊親近人士透露，小泉進次郎非常重視瀧川克莉絲汀的看法，平常即使政務繁忙，他也會堅持讀繪本給孩子聽、偶爾作家事、接送孩子，這些都是夫妻討論後的分工。

瀧川克莉絲汀專注於自己的事業與慈善公益。（翻攝自X）瀧川克莉絲汀專注於自己的事業與慈善公益。（翻攝自X）

瀧川克莉絲汀考慮到小泉進次郎當上首相的話，她和孩子們的生活勢必受到大幅度影響。瀧川克莉絲汀曾向朋友說過，自己生下二胎之後，一度沒時間閱讀、吸收資訊，感到非常空虛。如今好不容易孩子長大了點，她正準備摩拳擦掌作自己心裡頭想作的事，甚至曾經想過「孩子年紀還小，不必現在就當首相」。

雖然瀧川克莉絲汀對當上「首相夫人」興趣缺缺，不過她已經在總裁選舉期間向身邊人討論搬家的事情，更考慮過像安倍晉三夫妻一樣，就算當上首相，仍能住在私邸，如此對孩子的影響可達到最小。雖然嘴上說不想當首相夫人，但其實瀧川克莉絲汀早就作好隨時應對的準備。

