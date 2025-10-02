與胡瓜新節目對打！康康鬆口曝「私下對話」嗨揪吳宗憲加入戰局

《唱歌給你聽》主持群許志豪、杜忻恬、李子森與《綜藝一級棒》主持群康康、陳隨意。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕康康今（2）日為許志豪、杜忻恬、李子森主持新節目《唱歌給你聽》站台，而胡瓜今也與陳亞蘭、歐弟出席餐敘，宣布將主持新節目《週末最強大》，節目預計在12月中旬播出，時段將對打康康、白冰冰周六黃金時段，康康直呼很棒，像回到以前的感覺，還幽默喊話吳宗憲也入主台視一起競爭收視，也算活絡電視圈。

陳亞蘭（右起）、胡瓜、歐弟將搭檔主持新節目《週末最強大》。（記者陳奕全攝）

康康透露前幾天有跟胡瓜通過電話，覺得像回到了以前做節目的時代，認為這是良性競爭沒有壓力，「我還去跟憲哥說去友台做，我在中視，就好像回到以前的時代，若收視輸的話也還好，因為我是裡面（年紀）最小的，也不一定會輸」。

康康也坦言自己曾一度覺得自己沒有節目可做，但去年接下《綜藝一級棒》，抱著很感恩的心繼續主持，而康康為了陪伴孩子，努力維持運動習慣，會去慢跑、游泳等，日前沈玉琳因血癌治療中，他也心有戚戚焉，提到兩人年紀一樣，不忘叮嚀其他主持搭檔們身體很重要。

另外，近期颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉市區嚴重災情，許多藝人有錢出錢有力出力，許志豪提到，事發當下他馬上就聯絡花蓮友人，看當地需要什麼物資，出錢也捐物資。前幾天他也也因應于美人邀約，跟楊謹華、杜詩梅、彭佳慧等10多位藝人集資捐贈高壓清洗機到花蓮，盼能幫助到需要的人。

