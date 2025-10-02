自由電子報
娛樂 最新消息

韓團SEVENTEEN赴港嘉賓請中國政委成龍 粉絲痛心又傻眼

南韓男團SEVENTEEN於香港場演唱會特別嘉賓為支持港版國安法的香港演員成龍，引發粉絲熱議。（圖擷取自@pledis_17社群平台「X」）南韓男團SEVENTEEN於香港場演唱會特別嘉賓為支持港版國安法的香港演員成龍，引發粉絲熱議。（圖擷取自@pledis_17社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕出道十年的南韓男團SEVENTEEN，於9月27、28日舉辦世界巡迴演唱會香港站，不料27日的特別嘉賓竟是支持港版國安法的香港演員成龍，引起台下香港粉絲一陣譁然，同時讓台、港、中網友在網路上掀起討論。有粉絲引述經歷過2019年「反送中」的香港粉絲的話「我再往前一步就會中彈了，回頭看到我飯六年的偶像，正在支持想要殺死我的人」。

粉絲︰「我的偶像支持想殺死我的人」

南韓男團SEVENTEEN為韓國Pledis娛樂在2015年推出的十三人男子音樂團體，有兩名中國籍團員徐明浩、文俊輝，文俊輝與成龍有合作由中國與香港合拍的電影《捕風追影》。27日演唱會特別嘉賓為成龍，相較於韓網一片「覺得很有趣」，台下香港粉絲反應多是傻眼「71歲的成龍出現在17演唱會？」，甚至在香港演唱的歌曲非在地的粵語歌曲，引起香港粉絲反彈。

成龍為香港知名男星，不過近年來爭議不斷。政治方面自2013年起擔任中國人民政治協商會議全國委員會委員，2020年參與支持港版國安法的聯署。

昨（1日）於中國國慶日SEVENTEEN官方及團員IG轉發成龍貼文，及開設中國社群媒體小紅書，雖有部分台港粉絲認為「追星歸追星，政治歸政治」，但也有些粉絲回嗆「大祝SEVENTEEN闖中失敗、辦任何活動都會辦在中國禁娛日」、「不要貢獻愛與金錢給可能會對你發動戰爭的人」、「政治永遠都與你和我有關」。

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

