《逆愛》田栩寧舞台首秀作妖？ 怒批坐地起價毀合約

中國BL劇《逆愛》意外捧紅田栩寧、梓渝兩人。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因演出BL劇《逆愛》暴紅的兩位中國男星似乎都霉運當頭，先是23歲的梓渝被爆劈腿偷吃，現在另一位男星田栩寧也被爆出走紅之後音樂節首秀竟上演「坐地起價」的惡劣手段，演出前他突然告知主辦單位表演價碼突然調升，經過再三協調後，演出破局，今（2）主辦單位「揚州棗林灣音樂節」發出聲明，指原定參與演出的嘉賓，在官方宣布陣容前臨時追加合作條件並坐地起價，故舞台首秀取消。網友根據「暴紅」、「舞台走秀」、「坐地起價」猜到主角應是田栩寧。田栩寧方面截至目前未有任何回應。

田栩寧被爆出走紅之後音樂節首秀竟上演「坐地起價」的惡劣手段。（翻攝自微博）

主辦單透露，早在8月就和藝人接觸並得知合作意向，8月底建立作群組、確認合作細節，當時就確定好演出費用，9月11日主辦單位提交包含藝人簽名的確認演出函，並送到主管機關審批，官方預計今日公布音樂節全陣容。昨日中午，主辦單位收到藝人團隊發來的宣傳片，藝人本人通話態度產生大轉變，以「合作條件不匹配」為由，要求提高價格。

請繼續往下閱讀...

田栩寧走紅後態度驟然丕變。（翻攝自微博）

由於此次合作早就協談、確認過演出費用，眼見男星坐地起價，主辦單位拒絕無理要求，隨即收到「藝人才藝條件不成熟」、「藝人對條件不認可」等荒誕理由，表示如果主辦方不接受條件，就只能取消演出，雙方經過十幾個小時的溝通後，最後破局，主辦方痛批藝人及經紀公司：沒有契約精神，背棄約定。

主辦方痛批田栩寧及經紀公司：沒有契約精神，背棄約定。（翻攝自微博）

主辦方沒有透露藝人名字，但相關討論區早就充滿《逆愛》兩位主角田栩寧、梓渝粉絲的口水戰，粉絲不但互指是對方背棄合約，還有人表示自己是主辦方工作人員，暗示「邀約小田」如何如何。另外，選秀出身的梓渝早就在其他音樂節獻出過舞台首秀，因此，大多數人相信這名毀約背信的藝人應是田栩寧。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法