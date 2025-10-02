花蓮淹成泥海！馬志翔揭志工便當暖舉「台灣人真的很愛讓人哭」

馬志翔化身鏟子超人前進花蓮救災。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，超過萬名志工化身「鏟子超人」揮汗清理家園，展現令人動容的台灣精神。導演兼演員馬志翔昨（1日）返北途中，親耳聽到志工便當被熱心人士匿名買單，感動直呼「可惡，台灣人真的很愛讓人哭耶！」

馬志翔透露，當時他在花蓮車站買便當，販售員表示有人早已預先付款，要留給南下支援的志工免費享用，這突如其來的暖心舉動，讓他忍不住感嘆「台灣人真的很愛讓人哭」，並在社群曬出車站現場照，為花蓮災區加油。馬志翔也提醒，因為土地逐漸乾硬，志工應攜帶鋤頭、準備雨鞋、防曬與補水，「記得別忘了照顧自己」。

馬志翔這段故事迅速引發共鳴，藝人杜詩梅、鍾欣凌也攜手投入前線，感謝加入「水槍超人」行列的夥伴，「希望大家在努力的同時，也務必注意人身安全。」台北101更特地點燈打上「向鏟子超人致敬」、「全台和花蓮同在！」董事長賈永婕感性說，「謝謝每一位付出的鏟子超人，台灣真的充滿愛。」網友看後刷一排：「真的看哭了！」、「花蓮加油！」

