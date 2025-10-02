日本國民女神來了！國際影人、奧斯卡代表團隊齊聚2025高雄電影節

〔記者許世穎／台北報導〕TTXC 2025高雄電影節群星雲集，包含金馬影帝黃秋生、日本國民女神吉岡里帆、新生代男神水上恒司、憑話題BL劇《25時，赤坂見》爆紅並曾獲「日本最帥高中生」的新星新原泰佑、日本名導山下敦弘、日本鬼才導演宇賀那健一，以及台日混血人氣男星楊宇騰YU，國內外重量級影人齊聚高雄。

日本國民女神吉岡里帆將蒞臨高雄電影節。（高雄電影節提供）

今年多部日本話題新片來到高雄，包括雙開幕片之一的《九龍大眾浪漫》，主演吉岡里帆、水上恒司及臺灣演員曾少宗將出席首映。水上恒司亦將參與新作《火喰鳥之鳴》活動；新原泰佑則將與《魔女沒條件》導演小南敏也一同現身映後座談。

名導山下敦弘除帶來《琳達！琳達！4K修復》與《去唱卡拉OK吧！》兩部音樂題材作品，還將舉辦導演講堂，並參與映後交流。與雄影淵源深厚的宇賀那健一，則以新作《咒死你》擔任閉幕片之一，攜主演海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、林思廷、邵奕玫、夢多（大谷主水）出席首映，同時也將隨《滾動的玻璃珠》、《身為巨星的我，在紐約愛上三流導演怎麼辦？》及《一張未完成的椅子》與觀眾交流。

更多日本影人亦將齊聚雄影，包括《普通的孩子》導演吳美保、《幕末醫神》導演緒方明、《我是桐島聰》編劇梶原阿貴，以及《等待鋼琴家的時光》與《圖書館奇譚》導演七里圭。南韓影人同樣精彩，《404，初雪的約定》導演嚴何那、《遇見他，愛上他》導演金趙光壽、《平壤禁戀》導演金普瑟、《單細胞女孩與實習鬼事》導演金珉河都將親臨映後座談，與影迷近距離互動。

雄影焦點影人黃秋生將蒞臨高雄電影節。（高雄電影節提供）

本屆焦點影人為金馬影帝黃秋生，他將首次踏上雄影舞台，與林善與譚善揚二位導演帶來最新力作《不赦之罪》，並於《伊波拉病毒》放映後參與「大師講堂」，影迷將有機會近距離感受影帝風采。

《動物園：第1-2集》導演蘇文聖、監製唐在揚、演員邵雨薇、王柏傑、李淳，都將參與影展與影迷交流。（高雄電影節提供）

台灣影人同樣陣容強大，《動物園：第1-2集》導演蘇文聖、監製唐在揚、演員邵雨薇、王柏傑、李淳；入圍今年金馬獎9項大獎的雙開幕片之一《左撇子女孩》導演鄒時擎與主演馬士媛、葉子綺、夏騰宏；《人浮於愛：第1-2集》編劇侯文詠、製作人柯俋森、導演徐輔軍與演員邵雨薇、范少勳，都將參與影展與影迷交流。《大象體操：比夢境更真實》紀錄長片監製翁子恩與樂團成員張凱婷、涂嘉欽、張凱翔亦將出席。

《另一個國度》導演林奕彊，攜手監製林仕肯、製片 Taha Long 與演員李永為將出席映後座談。單元「南國幻夢 II」的3部作品《長崎的蝴蝶姑娘》、《那些東西》與《美好的一天》，主創團隊也將齊聚雄影，包括導演朱建安、演員方宥心、導演林倩伃、導演范文翰與演員王渝屏、陳如山。

《明日的過客》導演郭承衢、製片周震則將與演員陳妤、侯彥西、郭子豪、毛祁芸一同現身映後座談。入圍金馬62最佳導演、造型、美術且為閉幕片之一的《南方時光》則由導演曹仕翰率領孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚、溫傑恩等卡司來到高雄與影迷見面。此外，今年高雄電影節大使施柏宇，也將於開幕典禮亮相，與觀眾共同揭開這場年度盛會序幕。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、IG與Facebook粉絲專頁。

