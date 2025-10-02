「森恬CP」傳不合大吵曝內幕！康康曝被擺臭臉

〔記者林欣穎／台北報導〕許志豪、杜忻恬、李子森主持中視、中天全新節目《唱歌給你聽》，今（2）日舉辦記者會，三人發下豪願，若收視破1，就要一起穿比基尼答謝觀眾支持，他們在《綜藝一級棒》的搭檔康康、陳隨意、陳孟賢今也現身力挺。

許志豪（左起）、杜忻恬、李子森主持《唱歌給你聽》。（中天綜合台提供）

許志豪目前手上擁有3個節目主持，他今表示相當感恩，更笑虧自己算是薄利多銷，這次能跟「森恬CP」李子森、杜忻恬主持也很榮幸，而「森恬CP」在節目上合作三、四年，彼此有好默契，不過杜忻恬坦言兩人私下常會為了節目出現意見分歧而爭吵，康康則透露兩人曾擺臭臉給他看過，「子森錄影當天，傳訊息給我說『哥對不起，我不是不講話，只是對我表現不滿意，我很開心』，他很重視節目」。

不過夾在CP中間的許志豪則透露，他曾因在表演時和杜忻恬合作，竟被CP粉絲嗆「不要臉」，他坦言曾為此難過，「沒想到這麼大的反應，都是負評，我稍微冷靜想一想，他們（粉絲）熱愛森恬，對他們來說誰都是外人，這麼想讓自己心情好一點。」

而他與同經紀公司的翁鈺鈞也是公認的「螢幕情侶」，被問到兩人何時要公開戀情，許志豪則幽默表示：「Lulu跟漢典也是10幾年，給我們一點時間。」

