娛樂 日韓

驚！豐川悅司罹病「剃光頭」近況曝 《地面師》續集喊卡

豐川悅司驚傳健康亮紅燈，頭髮全剃光（右）暫時停工。（翻攝自女性SEVEN）豐川悅司驚傳健康亮紅燈，頭髮全剃光（右）暫時停工。（翻攝自女性SEVEN）

〔記者鍾志均／綜合報導〕63歲日星豐川悅司原本秋天正參與影集《地面師》續集拍攝，不料日媒《女性SEVEN》今（2）揭露他9月罹病秘密住院，甚至出現掉髮症狀，最後決定剃光頭髮，消息震驚粉絲。

《地面師》講述一群詐騙師假冒土地所有人，騙取鉅額交易款的故事，大受好評。當中豐川飾演的詐騙集團首領冷酷而神秘的氛圍，被認為是「只有豐川悅司才能詮釋的角色」，引起廣大話題。

續集原定於今秋開拍，沒想到今年春天劇組突然宣布中止，提前延期的原因據傳是因為「豐川的健康狀況」被迫決定的；《地面師》續集同樣集結綾野剛、小池榮子等演員，不過現在不得不喊卡。

相關人士表示，「目前大家的共識是『爭取明年開拍』，但尚未能確定具體日程。工作人員們都期待拍攝的同時，也十分擔心豐川先生的身體狀況。」

報導指出，豐川原本長年受腰痛困擾，後來甚至痛延至背部和頸部，於2024年11月決定接受手術，沒想到就診過程又引發另一項棘手的疾病，讓他下定決心，即使時間再久，都要努力和病魔抗爭。

