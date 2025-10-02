金馬入圍11項大贏家！《大濛》氣勢驚人宣布感動口碑場

〔記者許世穎／台北報導〕由金馬導演陳玉勳攜手億萬監製葉如芬、李烈推出的最新史詩巨作《大濛》，除了是本屆金馬開幕片，更以11項大獎成為今年第62屆金馬獎入圍大贏家！電影今天驚喜釋出由知名海報設計師陳世川所設計的正式海報，並率先宣布將於金馬獎當週推出感動口碑場。

柯煒林（左）、方郁婷首度搭檔演出電影《大濛》，兩人也一同入圍金馬帝后。（華文創提供）

金馬新人方郁婷與香港新生代男星柯煒林在電影《大濛》中首度合作，戲裡展現十足的默契，戲外更攜手挺進金馬獎，雙雙入圍男女主角獎，成為最矚目的新星組合。雖然兩人相差15歲，但私下經常打鬧互動，在旁人眼裡像極了兄妹。

請繼續往下閱讀...

柯煒林在電影《大濛》中展現出極具從容感的演技，成功將角色氣質鮮明地傳遞給觀眾。（華文創提供）

柯煒林大方分享片中兩人的微妙互動：「我飾演的趙公道像『怪叔叔』、『壞哥哥』，帶她一起闖蕩台北。」他形容角色「有點屁孩」，笑說：「會不斷在她面前罵髒話，不會把她當小孩。我私下也常鬧郁婷，因為我們感情要好，戲裡的感情才能自然。」他甚至在等戲空檔上演「廣東粗話教學」，讓現場氣氛變得很熱絡。

方郁婷憑《大濛》入圍金馬影后。（華文創提供）

該片以民國40年代的台灣為背景，描繪少女阿月（方郁婷 飾演）與三輪車伕趙公道（柯煒林 飾演）在動盪時代中因緣際會相遇，並在旅程裡發展出一段動人溫暖的情誼。

電影《大濛》公布正式海報。（華文創提供）

今天釋出的正式海報中，妹妹阿月坐在趙公道的腳踏車後座，神情堅毅、勇往直前，不僅象徵他們在亂世中的相互扶持，更呼應了影片核心想傳遞的精神「即便是身處動盪大時代下的小人物，雖一無所有，卻依舊懷抱著強而不摧的『勇敢』。」

而在主角身後那片霧濛濛，宛如隨風消逝的沙丘，遠觀竟暗藏深意，不僅為故事埋下耐人尋味的伏筆，也牽引著觀眾心中無限想像。《大濛》將於11月27日正式在台上映，11月21至23日連續3天舉辦口碑場。第62屆金馬獎金馬獎頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心舉行。

