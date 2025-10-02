大咖男星糗了！與王菲唱跳畫面被挖 合作潘越雲以為「女巫」嚇壞

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲首次上那那大師節目獻唱，不僅展現實力派唱功，還難得在鏡頭前解放自我，挑戰韓團最夯的「結尾妖精」，令在場所有工作人員笑聲不斷，連網友都直呼：「只有那那大師能逼瘋張信哲！」此外，也透過節目回顧自己早期青澀的模樣，透露當年與偶像潘越雲合作的難忘回憶，他笑說：「當時看到對方以『女巫』造型現身，真的把我嚇壞了。」

張信哲首次蒞臨那那大師節目獻唱 。（藝和創藝提供）

近期發行新專輯《屬於》的張信哲，首次光臨那那大師的人氣節目「那那大歌廳」，為了迎接情歌王子的到來，那那大師乾脆直接化身「潮水女神」迎接，再次突破節目扮裝風格。節目開場張信哲也一連帶來多首經典歌曲展現金曲級唱功，包含《愛如潮水》、《太想愛你》、《回來》、《做你的男人》，沒想到竟直接逼哭那那大師。

出道超過35年的張信哲，曾在發片前夕幸運與偶像潘越雲合唱，卻被唱片公司要求「不露臉」，關於這段往事，他也難得在節目分享「我以前就很愛『阿潘』，雖然當時已經跟滾石簽約，卻覺得自己應該不會發片，正好當時潘越雲有個企劃是『潘越雲與十個男人』，因此就很幸運就有機會能跟喜歡的歌手合唱，但因為自己真的太新了，唱片公司在沒有把握下，才不讓我露臉。」還開玩笑提到初次跟潘越雲見面開會時，對方就以「女巫」造型現身，讓他初次進錄音室就留下難忘記憶。

那那大師還回顧張信哲昔日出道珍貴畫面，其中1993年《心事》專輯裡的《愛如潮水》將他推向樂壇巔峰；隔年也以《別怕我傷心》、《有一點動心》再次締造火熱人氣，更以《寬容》專輯奪下第七屆金曲獎最佳國語男歌手獎。不過最讓全場驚呼的是，張信哲曾經與那英、王菲合體又唱又跳，甚至還一起合唱范曉萱的《健康歌》。看到過去青澀畫面，那那大師除了稱讚張信哲早期的青春風格，甚至還發現也會有精彩「Ending Pose」，於是兩人乾脆現場直接來場「結尾妖精」PK，難得在鏡頭前解放自我。

