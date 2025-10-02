自由電子報
娛樂 星座

把握這個中秋節 12星座好運一次看

今年的中秋節是屬於12星座的幸運盛典。（本報資料照）今年的中秋節是屬於12星座的幸運盛典。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在農曆節氣白露與寒露中，將迎來盈滿幸福的中秋佳節，小孟塔羅雲蔚老師認為，今年的中秋節是屬於12星座的幸運盛典，不但人際交流有意外收穫、財務迎來亮眼突破、感情收穫浪漫驚喜，總而言之，是個豐收的季節，各自有各自的歡喜。

小孟塔羅雲蔚老師。（本報資料照）小孟塔羅雲蔚老師。（本報資料照）

●牡羊座

中秋節前後對牡羊座來說是合作與突破的時期，職場中有人肯定你的努力，容易打開新局，金錢上有偏財機會，投資或額外收入帶來驚喜。感情互動熱絡，單身者有好消息傳來，已婚者家庭氣氛愉快溫暖。

●金牛座

金牛座在中秋節前後，工作與表現會成為亮點，容易獲得領導或夥伴的賞識，合作帶來新機遇，財運穩定，正財表現良好，偏財也有驚喜，感情方面，溝通更順暢，聚會中能享受幸福氛圍，心境充實安穩。

●雙子座

中秋節讓雙子座人氣上升，特別適合展現自我才華。事業上有機會獲得新任務或挑戰，並受到他人支持。財務上有紅利或額外收入的可能，家庭與感情運甜美，節日氣氛帶來滿滿好心情。

●巨蟹座

中秋節是巨蟹座閃耀的時刻，工作上有新發展，容易獲得貴人支持，財務穩中有喜，適合規劃未來投資，感情方面，氛圍甜蜜，單身者容易透過親友介紹遇到好對象，家庭方面會和樂，幸福感倍增。

●獅子座

獅子座在中秋節前後的事業與人際都會有收穫，職場中表現突出，容易得到肯定，財運有小驚喜，生活品質提升，感情上，互動甜蜜，單身者在人群中容易被注意，家庭聚會熱鬧，讓獅子座感覺充實而愉快。

●處女座

處女座在中秋節前後會帶來自信與人氣，工作上容易得到良好表現機會，財務狀況穩定，適合進一步規劃未來收支，感情互動熱絡，特別適合表達心意，家庭關係融洽，親情交流讓處女座心靈滿滿。

●天秤座

中秋節前後，天秤座是焦點人物，人際互動順利，容易獲得賞識與合作機會，財務方面有穩定進帳，也可能獲得禮金或意外收穫。感情氛圍溫暖甜蜜，家庭聚會充滿喜悅與幸福感。

●天蠍座

天蠍座在中秋節前後能量高漲，工作行動力加強，容易在專案或任務中脫穎而出，財運方面，有紅利或小偏財驚喜，感情運甜蜜，家庭氛圍和諧，單身者有機會遇到吸引你的人，心境愉快。

●射手座

射手座在中秋節前後人脈拓展順利，容易認識對你有幫助的人，財運穩中帶喜，特別適合合作或計畫未來，感情互動甜蜜，單身者有桃花機會，家庭聚會帶來滿滿幸福，心情輕鬆愉快。

●摩羯座

摩羯座在中秋節前後的事業表現亮眼，容易獲得肯定與支持，財務狀況穩定，有望迎來新的收入來源，感情互動甜蜜，家庭氣氛愉快，與親友的聚會帶來更多歸屬感，人際方面也有新發展。

●水瓶座

中秋節前後是水瓶座拓展眼界的時刻，工作上有新機會，容易接觸到不同的資源，財運穩定，有偏財驚喜，感情方面，互動甜蜜，家庭聚會氛圍和諧，人際拓展順利，對未來發展有利。

●雙魚座

中秋節前後讓雙魚座的能量滿滿，事業與合作皆有亮點，財務上有小偏財驚喜，適合規劃未來，感情互動順暢，單身者容易遇到心動對象，家庭與親友交流融洽，幸福氛圍，充滿喜悅。

