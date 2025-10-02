自由電子報
娛樂 音樂

張立東和金曲樂團主唱掉入水裡先救誰？白安終極二選一關鍵理由曝光

創作才女歌手白安推出新專輯《星期八》。（記者潘少棠攝）創作才女歌手白安推出新專輯《星期八》。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安推出新專輯《星期八》，之前她接受挑戰參加實境節目《嗨！營業中》，不少歌迷都有點驚訝，今（2日）記者會上白安談到：「其實我一直想錄實境節目，想上不同於音樂類型的實境節目，加上我喜歡料理，所以當時沒猶豫就說好。」

《路邊野餐》MV男主角牧森（左）擔任記者會嘉賓。（記者潘少棠攝）《路邊野餐》MV男主角牧森（左）擔任記者會嘉賓。（記者潘少棠攝）

媒體關心白安的感情狀況，好奇她是不是喜歡帥哥，白安說：「我喜歡的長相很多元化，以前以為自己不喜歡帥哥，但錄完《營業中》，我發現我喜歡帥哥。」主要是節目裡其他藝人常開玩笑問她，如果她不特別在意外表帥不帥，那麼張立東如何？白安笑說：「那我喜歡帥哥，謝謝張立東讓我認識自己。」雖然和張立東不來電，但白安說張立東很好笑，也很好相處。

白安透露自己錄完《營業中》後，發現自己喜歡帥哥。（記者潘少棠攝）白安透露自己錄完《營業中》後，發現自己喜歡帥哥。（記者潘少棠攝）

另外白安和金曲獎最佳樂團宇宙人主唱小玉交情也不錯，常有粉絲好奇兩人為何不乾脆在一起？白安形容：「我和小玉，就像鬼鬼和浩哥（浩子），我們喜歡的形式背道而馳，才可以這麼好。」她還說小玉覺得牧森和她很搭。

如果張立東和小玉同時掉進水裡，白安表示會先救張立東。（記者潘少棠攝）如果張立東和小玉同時掉進水裡，白安表示會先救張立東。（記者潘少棠攝）

媒體好奇如果張立東和小玉同時掉進水裡，白安會先救誰？她想了一下笑說：「我會救張立東，他看起來比較需要救，小玉比較高，應該還好。」11月1日白安將到台中Legacy開唱，另外也會再研議何時回到台北開唱。

