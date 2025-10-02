（影）奧斯卡名導大讚金馬獎是「世上最好的影展之一」！西恩貝克入圍高興到要飛上天

西恩貝克（左起）、黃鐙輝、馬士媛、導演鄒時擎、蔡淑臻、葉子綺夏騰宏、林嫣、張允曦先前在坎城沙灘開心合影。（左撇子女孩電影製作有限公司提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《左撇子女孩》入圍第62屆金馬獎包括最佳劇情片等9項大獎，入圍最佳新導演的鄒時擎，以及入圍演員獎項的蔡淑臻、葉子綺、馬士媛、黃鐙輝昨天都開心分享入圍心情，而獲得最佳剪輯提名、共同入圍最佳原著劇本的奧斯卡名導西恩貝克得知訊息也萬分感謝，今開心表示「高興得要飛上天了！」

導演鄒時擎花了25年完成《左撇子女孩》。（光年映畫提供）

今年剛以《艾諾拉》拿下奧斯卡最佳導演的西恩貝克對於入圍金馬獎相當興奮，更大讚金馬獎是「世界上最好的影展之一」。他說《左撇子女孩》是獻給台北的一封情書，「如今能在台灣這樣一個令人敬佩的影展得到這麼多的肯定，對我、對時擎、以及我們優秀的演員及劇組們來說，都是莫大的鼓舞。」

《左撇子女孩》台灣正式海報。（光年映畫提供）

挾著入圍氣勢，《左撇子女孩》今也同時發佈台版正式預告及海報，供影迷先感受電影魔力，電影將於10月31日在台上映。

《左撇子女孩》正式預告：

