娛樂 亞洲

70年代豔星瀕臨中風 自爆遭設局險被輪姦

邵音音（下）早期以「性感豔星」打開知名度。（香港星島日報）邵音音（下）早期以「性感豔星」打開知名度。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕上世紀70年代傳奇女星邵音音，當年憑藉導演吳思遠《十三號凶宅》當中大膽性感演出，在演藝圈闖出名號。隨後，邵音音受到導演李翰祥賞識，拍了《財子名花星媽》、《官人我要》等大量露點情慾片，一舉站上性感豔星之首。邵音音透露近年他的腦部有一條半血管處於閉塞狀態，隨時有中風可能，有時還會呼吸不到空氣，她曾一度想死，但想到家中還有可愛孫子，又捨不得離開。

邵音音上世紀80年代有不少大膽演出，是相當出名的性感女星。（香港星島日報）邵音音上世紀80年代有不少大膽演出，是相當出名的性感女星。（香港星島日報）

邵音音早期以「性感豔星」打開知名度，因此常常遭遇到朋友出賣、情感欺騙、背叛，甚至被封殺和離棄。回想過去，重視朋友的邵音音曾為一位女歌手出錢、出力，協助她走星路之餘，私底下也默默照顧對方生活，沒想到這位女歌手竟然為了一枚名牌包，出賣邵音音，甚至差點讓她捲入出國賣淫的荒唐事件。回想及此，邵音音甚至自嘲，她以為自己跟姐妹幾個一起出國表演，但沒想到朋友竟存心不良，輪流灌她酒，酒醉的邵音音聽見對方竟然只是為了一枚名牌包設下騙局並故意讓她喝醉，忍不住流下眼淚。

邵音音為了更好開，曾經微調下巴，變成小V臉。（香港星島日報）邵音音為了更好開，曾經微調下巴，變成小V臉。（香港星島日報）

被好友出賣的邵音音傷心落淚，好在對方及時收手，最後三名壯漢離開，不然邵音音就要被三名大漢輪姦，講到這兒邵音音仍心有餘悸，她回憶，當時那個歌星朋友身邊的人力、表演所需機票都是自己買單，她還很高興邵音音帶她去歐洲，結果卻恩將仇報，對外說邵音音出國是去賣淫，說謊的時候一點內疚感都沒有。

邵音音摔過一跤，五官逐漸變形。（香港星島日報）邵音音摔過一跤，五官逐漸變形。（香港星島日報）

1980年代邵音音與大馬富商結婚產女後息影，她因為追求美麗，曾經進行「微調」，後來因為意外摔跤，導致五官全部變形，不過，外貌雖有變化，但邵音音紮實的演技仍受到認可。

現在的邵音音過著快樂人生。（香港星島日報）現在的邵音音過著快樂人生。（香港星島日報）

先前邵音音憑微電影《老奶奶與無名子》在各大電影比賽共奪下14座最佳女主角獎。今年75歲的邵音音雖然有中風可能性，但精湛演技傍身，讓她在歷經人生起伏高低之後，仍能保持樂觀心態，她希望自己可以開開心心的陪伴孫子，快快樂樂地度過下半生，不要太早離開人世。

邵音音以微電影《老奶奶與無名子》在各大電影比賽共奪下14座最佳女主角獎。（香港星島日報）邵音音以微電影《老奶奶與無名子》在各大電影比賽共奪下14座最佳女主角獎。（香港星島日報）

點圖放大body

