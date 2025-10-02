APEC 2025宣傳片卡司超強！GD帥搭張員瑛、總統李在明夢幻聯動

GD化身帥氣機長，為2025 APEC拍攝廣告（圖片擷取自YT）

〔記者王靖惟／台北報導〕2025亞太經濟合作年度會議（APEC）官方稍早釋出一支「2025 APEC KOREA」宣傳影片，仔細一看，梳著油頭，身穿合身制服，如同模特走秀般出場的帥氣機長，竟是BIGBANG隊長GD（權志龍）。

韓國人氣偶像GD先前就受邀擔任今年APEC的宣傳大使，在官方釋出廣告中化身帥氣雅痞機長，穿上制服、梳起一頭金髮，有如走秀一般步入一間滿佈各國代表會議的高級餐廳，令人驚喜的是，加入演出的也並非一般演員，廣告中可見韓國名導朴贊郁與退役足球明星朴智星正在用餐、DJ Peggy Gou也現身，而負責供應料理的主廚居然是《黑白大廚：料理階級大戰》主持兼評審，也是唯一榮獲米其林指南三星的主廚「安成宰」，就連GD坐下正要發表談話時，身穿粉色韓服，推著餐車出來打斷GD要求「2025號客人請移車」的，正是韓國人氣偶像「IVE張員瑛」！

2025APEC廣告中，連總統李在明（左）、IVE張員瑛（右）都參與演出。（圖片擷取自YT）

更令人驚訝的是駐守停機坪指揮飛機倒機的工作人員，竟然是「現任韓國總統李在明」！網友驚喜看到李在明並非身穿西裝，而是穿著機場工作服，指揮GD機長倒機，還獲得GD揮手致意，驚喜連連大喊「總統為什麼會在那裡」。

整段畫面夢幻唯美，更將GD的帥氣表露無遺，GD咬著卡片回頭一幕更是風靡全網，而由於張員瑛也曾與GD傳出緋聞，此次GD與張員瑛、總統李在明的夢幻聯動，也讓廣告討論迅速升溫引發高度關注，網友紛紛留言直呼：「企劃組太神」、「這哪輛飛機我要搭」、「什麼神仙聯動啦！」「居然可以請出總統拍廣告我要瘋掉」！

