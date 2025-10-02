胡瓜新節目強碰白冰冰？鬆口電視圈現象 吐兩人私下互動

胡瓜（右起）、陳亞蘭、歐弟將搭檔主持新節目《週末最強大》。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭、歐弟將搭檔主持新節目《週末最強大》，今（2）日出席媒體餐敘，節目將在今年12月中旬播出，播出時段有可能會在周六晚上8點黃金時段，屆時將與白冰冰《超級冰冰Show》、康康《綜藝一級棒》交鋒。不過胡瓜強調做節目的初衷並不在於競爭，認為收視不是他能決定的，要交由觀眾。

胡瓜近年在節目與經營YT上有聲有色，今年主持華視除夕特別節目後擦出合作火花，決定再次攜手主持，新節目網羅各種題材，有唱歌跳舞演短劇，還加入一些外景，短劇更邀到黃嘉千、伊正等知名演員參與，他為節目投入很大心力，一集可能要花上2、3天錄製，更透露會為節目做主題曲，他有信心可以征服各個年紀的觀眾，也希望能藉此重振台灣綜藝。

胡瓜（右起）、陳亞蘭、歐弟常常開會，歐弟笑稱「簡直都快變同居了！」（記者陳奕全攝）

歐弟與陳亞蘭直呼常常都跟胡瓜開會開一整天，初期是一個月一次，現在則縮短變成一個禮拜一次，等等餐敘結束後三人還要繼續開會，歐弟笑稱「簡直都快變同居了！」陳亞蘭則大讚胡瓜非常盡責，三人常常一開會就8小時起跳，但他總是精力旺盛、滔滔不絕，和他做節目相當安心。

胡瓜被問起與白冰冰的關係，表示兩人關係沒變，更不是競爭對手。（記者陳奕全攝）

而他今年國慶與白冰冰受邀到台中表演，由他開場、白冰冰擔任壓軸，過去兩人曾傳因搶民視時段鬧不愉快，胡瓜提到兩人最近沒聯絡，但到時國慶表演應該也會在後台相見，並強調兩人關係沒變，更不是競爭對手，陳亞蘭也說，胡瓜做節目是想把流失的電視觀眾找回來，而非去比拚收視。

