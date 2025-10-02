陳佩賢出道快閃「0觀眾」 傳授師妹求生眼神技

馬來西亞創作女聲」陳佩賢Jesslyn攜手「福茂新聲」童雲晞、康庭瑋陪伴長者們一起彩繪柚子、提燈籠，歡度「中秋佳節」。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「馬來西亞創作女聲」陳佩賢Jesslyn攜手「福茂新聲」童雲晞、康庭瑋，於中秋節前夕化身紅心字會公益大使，前往台北市信義老人服務中心暨廣慈、達仁日間照顧中心，陪伴長者彩繪柚子、提燈籠同歡。現場最驚喜的是，陳佩賢特別分享馬來西亞中秋習俗「提燈籠」，長輩還笑稱「以為要過元宵」，氣氛溫馨熱鬧。

童雲晞、康庭瑋同時宣布啟動「2025福茂新聲報到快閃之旅」，將在百貨、商場突襲開唱，為紅心字會獨居長者募集營養餐食費。陳佩賢回憶自己剛出道時辦過快閃活動，卻「完全沒人來」，當時只想趕快唱完，笑說：「新人沒有知名度很正常，要靠時間慢慢累積。」她鼓勵師妹們不用擔心，現在已經有小粉絲追隨，更提醒快閃演出要善用眼神交流，先唱大家熟悉的歌，才容易被記住。

請繼續往下閱讀...

陳佩賢自招出道快閃0人響應。（紅心字會提供）

談到中秋記憶，陳佩賢回想兒時在馬來西亞，會拿自製燈籠到鄰居家分享月餅，今年則因錄音忙碌，可能錄完新歌就去吃烤肉。童雲晞則難忘高中與全班烤肉的青春時光，直呼學生時代最讓人懷念；康庭瑋則說，印象最深的是三十幾個親戚聚在阿公家烤肉，今年中秋正逢生日，笑喊「應該會吃很多蛋糕」。

被問到理想型，陳佩賢直言喜歡「有才華、有愛心、外表乾淨、三觀正」的人，頻率對到最重要。她也透露平常不是在吃飯的路上，就是在睡覺的路上，最近則每天都在關注「鏟子超人」花蓮救災的新聞，「很感動大家從各地來幫忙，我自己也很想去」。

（中）陳佩賢攜手「福茂新聲」（左）童雲晞、（右）康庭瑋，中秋陪長輩提燈籠。（紅心字會提供）

此外，她提到馬來西亞元宵還有浪漫「拋柑」習俗，單身男女會將寫上聯繫方式的橘子拋入河中尋覓緣分，「雖然自己沒試過，但希望有機會體驗看看」。陳佩賢預告希望今年能推出新單曲，用音樂陪伴粉絲，也將持續投入公益，把愛心傳遞出去。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法