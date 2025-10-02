自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林書豪弟弟林書緯花蓮救災！見光復鄉慘況心痛嘆：真的好嚴重

林書豪（右）胞弟林書緯前進花蓮光復鄉救災。（資料照，記者林正堃攝）林書豪（右）胞弟林書緯前進花蓮光復鄉救災。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林書豪的弟弟林書緯今（2日）隨TPBL新北國王隊赴花蓮救災，親眼見到光復鄉災區滿目瘡痍，不禁直言「好心痛」。林書緯表示，球隊特地取消原本排定的活動，全隊共35人投入鏟泥、清理校園，盡一份心力協助災民。

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成洪災，光復鄉家家戶戶被淤泥吞沒，災情慘烈。各地志工化身「鏟子超人」自發性趕往救災，今（2日）新北國王隊由外籍總教練約翰派翠克（John Patrick）率領球員與隊職員，在光復敦厚街集合後，一同前往光復國中協助清淤，林書緯也與在地志工並肩揮汗。

許多網友目擊到林書緯及球員們默默救災的身影，林書緯受訪時更坦言連續2天參與清理行動，心情相當震撼，「你無法想像如果自己住在這裡會怎麼辦，覺得這邊真的很嚴重。」他也強調，看到災區現況難以言喻，真的覺得很慘，因此球隊能幫多少就幫多少。

消息曝光後，許多球迷紛紛湧入留言區力挺林書緯與國王隊，直呼「不只會打球還有大愛」、「林家兄弟真的很棒」、「運動員挺身而出太暖了」。有網友更感性留言，「花蓮很需要你們的幫忙，謝謝你們。」社群上對球隊放下活動投入救災的舉動一片肯定，話題持續延燒。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中