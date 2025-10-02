林書豪弟弟林書緯花蓮救災！見光復鄉慘況心痛嘆：真的好嚴重

林書豪（右）胞弟林書緯前進花蓮光復鄉救災。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林書豪的弟弟林書緯今（2日）隨TPBL新北國王隊赴花蓮救災，親眼見到光復鄉災區滿目瘡痍，不禁直言「好心痛」。林書緯表示，球隊特地取消原本排定的活動，全隊共35人投入鏟泥、清理校園，盡一份心力協助災民。

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成洪災，光復鄉家家戶戶被淤泥吞沒，災情慘烈。各地志工化身「鏟子超人」自發性趕往救災，今（2日）新北國王隊由外籍總教練約翰派翠克（John Patrick）率領球員與隊職員，在光復敦厚街集合後，一同前往光復國中協助清淤，林書緯也與在地志工並肩揮汗。

許多網友目擊到林書緯及球員們默默救災的身影，林書緯受訪時更坦言連續2天參與清理行動，心情相當震撼，「你無法想像如果自己住在這裡會怎麼辦，覺得這邊真的很嚴重。」他也強調，看到災區現況難以言喻，真的覺得很慘，因此球隊能幫多少就幫多少。

消息曝光後，許多球迷紛紛湧入留言區力挺林書緯與國王隊，直呼「不只會打球還有大愛」、「林家兄弟真的很棒」、「運動員挺身而出太暖了」。有網友更感性留言，「花蓮很需要你們的幫忙，謝謝你們。」社群上對球隊放下活動投入救災的舉動一片肯定，話題持續延燒。

