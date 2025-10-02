自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

羅大佑親揭婚姻真實面：沒結婚前不知道多難

羅大佑今夏發行全新EP《季春四望夜雨愁》。（大右音樂提供）羅大佑今夏發行全新EP《季春四望夜雨愁》。（大右音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕羅大佑今夏發行全新EP《季春四望夜雨愁》，將鄧雨賢耳熟能詳四首經典作，以二創形式加入現代語境的全新詞，珍藏黑膠套裝盒甫於九月下旬發行，昨晚他於松菸誠品舉辦黑膠音樂分享暨簽名會，現場集結百名粉絲，羅大佑像是歷史老師般帶領全場穿越時空回溯1930 年代華語流行歌曲源頭，讓樂迷聽得津津有味。

羅大佑於黑膠專輯音樂分享暨簽名會化身歷史老師。（大右音樂提供）羅大佑於黑膠專輯音樂分享暨簽名會化身歷史老師。（大右音樂提供）

羅大佑鉅細靡遺講解四首歌曲所描繪的情感意境，包括《望青春風》描寫少男少女情竇初開心聲，《月夜愁眠》訴說人事已非的遺憾留戀，《雨夜落花》承載早年女性情感滿溢但必須克制的哀怨，《四季戀紅》則是明知卻不說破的曖昧。

羅大佑以局外人視角開玩笑表示：「雖然《望青春風》男女主角未必後來有在一起，但沒關係，現代人結婚也會離婚。很多人沒結婚之前並不知道與另一人朝夕相處有多難。」此外，羅大佑也分享，相當欣賞鄧雨賢歌詞裡的正氣愛情觀：「失戀也不可以失志！我們要跟鄧雨賢多多學習。」

羅大佑鋼筆書寫歌曲介紹。（大右音樂提供）羅大佑鋼筆書寫歌曲介紹。（大右音樂提供）

《季春四望夜雨愁》珍藏黑膠套裝盒。（大右音樂提供）《季春四望夜雨愁》珍藏黑膠套裝盒。（大右音樂提供）

近年羅大佑不僅致力傳承經典，也參與公益活動。因緣際會參與長庚醫院活動，身為醫師背景的羅大佑，對醫療人員無私奉獻與守護生命的精神有更深刻的體會，並將這份感動化為靈感，為長庚醫院打造50週年院歌。而《季春四望夜雨愁》專輯創作初衷，也是希望在大環境紛擾不斷、大量的資訊傳遞容易引起人心焦慮的狀況下，能讓樂迷在音樂裡喚起共同情感記憶裡的心靈共鳴。因此，羅大佑捐贈1000張黑膠唱片予醫療人員，期望以實際行動陪伴、支持第一線的醫療人員。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中