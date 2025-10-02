羅大佑親揭婚姻真實面：沒結婚前不知道多難

羅大佑今夏發行全新EP《季春四望夜雨愁》。（大右音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕羅大佑今夏發行全新EP《季春四望夜雨愁》，將鄧雨賢耳熟能詳四首經典作，以二創形式加入現代語境的全新詞，珍藏黑膠套裝盒甫於九月下旬發行，昨晚他於松菸誠品舉辦黑膠音樂分享暨簽名會，現場集結百名粉絲，羅大佑像是歷史老師般帶領全場穿越時空回溯1930 年代華語流行歌曲源頭，讓樂迷聽得津津有味。

羅大佑於黑膠專輯音樂分享暨簽名會化身歷史老師。（大右音樂提供）

羅大佑鉅細靡遺講解四首歌曲所描繪的情感意境，包括《望青春風》描寫少男少女情竇初開心聲，《月夜愁眠》訴說人事已非的遺憾留戀，《雨夜落花》承載早年女性情感滿溢但必須克制的哀怨，《四季戀紅》則是明知卻不說破的曖昧。

羅大佑以局外人視角開玩笑表示：「雖然《望青春風》男女主角未必後來有在一起，但沒關係，現代人結婚也會離婚。很多人沒結婚之前並不知道與另一人朝夕相處有多難。」此外，羅大佑也分享，相當欣賞鄧雨賢歌詞裡的正氣愛情觀：「失戀也不可以失志！我們要跟鄧雨賢多多學習。」

羅大佑鋼筆書寫歌曲介紹。（大右音樂提供）

《季春四望夜雨愁》珍藏黑膠套裝盒。（大右音樂提供）

近年羅大佑不僅致力傳承經典，也參與公益活動。因緣際會參與長庚醫院活動，身為醫師背景的羅大佑，對醫療人員無私奉獻與守護生命的精神有更深刻的體會，並將這份感動化為靈感，為長庚醫院打造50週年院歌。而《季春四望夜雨愁》專輯創作初衷，也是希望在大環境紛擾不斷、大量的資訊傳遞容易引起人心焦慮的狀況下，能讓樂迷在音樂裡喚起共同情感記憶裡的心靈共鳴。因此，羅大佑捐贈1000張黑膠唱片予醫療人員，期望以實際行動陪伴、支持第一線的醫療人員。

