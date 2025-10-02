自由電子報
娛樂 最新消息

胡瓜華視開新節目「密集開會像同居」 心繫花蓮災情給1承諾

〔記者林欣穎／台北報導〕颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉市區嚴重災情。演藝圈不少藝人心繫災情，有錢出錢有力出力，胡瓜日前低調捐100萬元救災，今（2）日出席媒體餐敘，強調未來會多規劃一點花蓮外景，把花蓮的好介紹給大家、重振觀光。

華視《週末最強大》記者會；胡瓜、陳亞蘭。（記者陳奕全攝）華視《週末最強大》記者會；胡瓜、陳亞蘭。（記者陳奕全攝）

心繫花蓮災情的胡瓜提到今年6、7月有為正在規劃的節目去花蓮勘景，當時就發現當地很多地方都還受之前地震影響，沒想到一波未平一波又起，讓胡瓜相當心疼。胡瓜也說有在規劃節目，預計會進駐到花蓮去拍，細節則還在醞釀當中。

華視《週末最強大》記者會；歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭。（記者陳奕全攝）華視《週末最強大》記者會；歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭。（記者陳奕全攝）

胡瓜、陳亞蘭、歐弟將搭檔主持新節目《週末最強大》，今（2）日出席媒體餐敘，透露節目將在今年12/13播出，歐弟與陳亞蘭直呼常常都跟胡瓜開會開一整天，歐弟笑稱：「簡直都快變同居了。」陳亞蘭則大讚胡瓜非常盡責，三人常常一開會就8小時起跳，但他總是精力旺盛、滔滔不絕，和他做節目相當安心。

胡瓜透露新節目網羅各種題材，有唱歌跳舞演短劇，還加入一些外景，他為節目投入很大心力，一集可能要花上2、3天錄製，他也有信心可以征服各個年紀的觀眾，並透露下一次除夕節目也會在華視。

