娛樂 日韓

遺憾！定延健康亮紅燈 TWICE巡演確定缺一人

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE的「THIS IS FOR」世界巡演台灣站將於11月22日、23日連兩天登上高雄世運主場館開唱，不料成員定延今（2）傳出身體健康因素，將無法參加菲律賓巡演，確定成員減一，消息傳出後令粉絲憂心忡忡。

TWICE展開全球巡演，定延（右三）因健康因素缺席菲律賓演出。（Live Nation Taiwan提供）TWICE展開全球巡演，定延（右三）因健康因素缺席菲律賓演出。（Live Nation Taiwan提供）

TWICE出道10年，台灣成員周子瑜「回家鄉開唱」讓許多死忠歌迷嗨翻，她們憑藉朗朗上口的歌曲《TT》、《Likey》、《What is Love?》等歌曲擄獲全球歌迷的心，不過卻傳出成員們掛病號消息。

JYP娛樂曬出公告，證實定延因健康因素缺席巡演。（翻攝自X）JYP娛樂曬出公告，證實定延因健康因素缺席巡演。（翻攝自X）

JYP娛樂今曬出公告，表示「非常遺憾的通知大家，TWICE成員定延因健康因素將無法參加TWICE在菲律賓布拉干演唱會。」向所有粉絲致以最誠摯的歉意。

公司表示非常抱歉告訴大家如此令人失望的消息，「經過深思熟慮，我們不得不做出這個決定，以藝人的健康和康復為首要任務。懇請大家諒解。」雖然目前尚未宣布台灣場是否也無法參加，不過多數歌迷已湧入社群，祈求定延早日康復，健康回歸。

