小禎男友見胡瓜狂抖！胡瓜笑曝私下互動 突認曾擋女兒嫁李進良

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎日前認愛小7歲、外貌神似大谷翔平的廚師Alan，戀情曝光受到祝福。今（2）日胡瓜為新節目《週末最強大》與陳亞蘭、歐弟出席餐敘，被問及女兒男友，他則屢虧對方很乖，但見到他卻一直抖。

胡瓜提到半個月前有和男方吃飯，稱讚男方很乖、話很少，見到自己還有些抖。至於有沒有外界所稱像「大谷翔平」，胡瓜則笑回：「有那麼帥嗎？」胡瓜也替女兒戀情開心，但認為未必一定要再結婚，有個人愛她就好。

小禎在2019年與前夫李進良正式簽字離婚，而後小禎的感情備受關注，雖然這6年來她曾傳過緋聞，但都對外強調只是朋友，每每被問及感情狀況，她總是打出「穩定單身」牌。胡瓜也說這是小禎單身後久違帶男友給她看，認為男生是他看過以來算乖的，隨即被眾人虧小禎上段婚姻他「看錯人」，胡瓜隨即直呼：「上次我叫她不要啊，但她要結啊！」不過他也說雖然李進良不再是他女婿，但兩人成為很好的朋友。

