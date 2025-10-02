自由電子報
娛樂 電影

《大風之島》20年抗爭衝金馬 導演：樂生阿公阿嬤的榮耀

〔記者鍾志均／台北報導〕第62屆金馬獎昨（1）公布入圍，台灣導演許雅婷所執導的《大風之島》再下一城，除了率先拿下今年「台北電影獎」百萬首獎，再以「最佳紀錄片」提名之姿角逐金馬榮耀成為今年紀錄片類最受矚目的焦點之一。

許雅婷導演耗時20年拍攝《大風之島》，記錄樂生療養院院民與命運長期抗爭的歷程。（希望影視提供）許雅婷導演耗時20年拍攝《大風之島》，記錄樂生療養院院民與命運長期抗爭的歷程。（希望影視提供）

入圍名單公布當下，許雅婷導演感動表示：「《大風之島》能背負著眾人的期盼，入圍金馬獎最佳紀錄片，這份重量，是無比的榮耀。能與樂生的阿公阿嬤一同走上紅毯，感受這份光芒！我們期盼《大風之島》能像一顆種子，藉由風的力量，吹向台灣每一個角落。我們將永遠銘記，永遠為他們的尊嚴感到驕傲。」

《大風之島》入圍第62屆金馬獎最佳紀錄片。（希望影視提供）《大風之島》入圍第62屆金馬獎最佳紀錄片。（希望影視提供）

《大風之島》歷時20年拍攝，導演許雅婷從學生時期參與樂生運動開始，用影像持續蹲點、陪伴，紀錄樂生療養院院民與命運長期抗爭的歷程，當外界以為樂生運動已經落幕，她卻持續拍下事件的推進、日常的變化、身體的老去、信念的挫折與堅持。

作品將於年尾在大銀幕上與觀眾見面，現正於WaBay挖貝群眾募資平台上熱烈展開經費集資計畫，推出《大風之島》限量周邊如電影海報、原創音樂 CD及電影書等特別回饋。《大風之島》於12月5日在台上映。

《大風之島》正式預告

