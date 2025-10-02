自由電子報
娛樂 最新消息

《用九柑仔店》爺孫情深 張軒睿哀戚陪林義雄最後一程

張軒睿哀戚送別戲中「爺爺」林義雄。（記者胡舜翔攝）張軒睿哀戚送別戲中「爺爺」林義雄。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣第一代台語電視演員林義雄（本名林正雄）上月辭世，享耆壽90歲。今（2）日上午在台北懷愛館舉行告別式，家屬與親友陪伴，現場莊嚴肅穆，不少演藝圈好友及慈濟團隊也到場送行。林義雄從影超過60年，早年活躍於楊麗花歌仔戲團，1989年在電影《魯冰花》飾演「古阿明的父親」成為經典，近年又以《用九柑仔店》與《人選之人—造浪者》展現慈祥長者風采，2020年更獲頒金鐘獎「終身貢獻獎」。

張軒睿祝林義雄在另個世界能夠幸福。（記者傅茗渝攝）張軒睿祝林義雄在另個世界能夠幸福。（記者傅茗渝攝）

告別式上，由慈濟藝人聯誼會林嘉俐擔任主祭，席曼寧、黃雅珉、吳敏、恬娃眾星現身致意；張軒睿隨《用九柑仔店》團隊出席，他感念「爺爺」林義雄拍戲時的照顧，雖然私下聯繫不多，但每年固定聚餐時仍能見面。後來在電視劇《不愛·愛》中再度合作，林義雄僅飾演一戶路人家長，卻依舊敬業專注，當時看來健康硬朗，完全看不出病痛纏身。張軒睿哀戚地說：「還是希望他到了另一個世界，能夠幸福快樂。」

林嘉俐擔任主祭與席曼寧代表慈濟志工出席。（記者傅茗渝攝）林嘉俐擔任主祭與席曼寧代表慈濟志工出席。（記者傅茗渝攝）

席曼寧代表慈濟義工團到場悼念，她與林義雄並不熟識，但林義雄長年投入志工服務，為證嚴上人及慈濟付出良多。他參與老人關懷、療養院探視、心蓮病房陪伴，以及各單位的慈濟志工工作，並積極參與藝人聯誼會的志工服務。不過，由於林義雄未能完成兩年課程受訓，因此無法進入醫院服務，也沒有參與對往生者的誦讀祝禱，歸屬林嘉俐帶領的藝聯會。這些他曾服務過的單位，今日也特地前來送他最後一程，表達追思與感念。

黃雅珉也回憶，林義雄在戲裡曾演她的姑丈，戲外依舊保持風趣幽默的性格，「因為劇裡有姑丈、姑姑的關係，他直到後來每次遇到我，還會笑著叫我『姑姑』，真的很親切，也讓人懷念。」

恬娃現身送別林義雄。（記者傅茗渝攝）恬娃現身送別林義雄。（記者傅茗渝攝）

林嘉俐（右二）今年3月到林義雄（右三）家中探望祝福。（林嘉俐提供）林嘉俐（右二）今年3月到林義雄（右三）家中探望祝福。（林嘉俐提供）

林嘉俐雖然過去與林義雄有過合作，但真正密集的互動是在近年共同參與慈濟藝聯會。她說：「義雄爸人很好，我只要Cue他，他有空就會說好，來去！」前幾年疫情期間，林義雄還曾跟著藝聯會到長庚養生村等地表演，中氣十足。林嘉俐透露，他是去年開始生病臥倒，自己在父親節傳訊問候時發現「沒讀」，於是今年3月特地前往探望；否則在這之前，他一直都很健康。當時林義雄雙腳已經沒有力氣，需要夫人攙扶，但看到大家前來探視，仍然露出開心的笑容。

