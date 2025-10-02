金鐘獎迎一甲子典禮倒數！節目類舞台亮點曝 檳榔姐妹花、董月花重現經典

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目類金鐘獎將在本月17日於台北流行音樂中心正式登場。本屆節目類典禮主持人為Lulu黃路梓茵，而星光大道仍以雙軌形式進行，分為「派對訪區」與「禮車訪區」，讓觀眾從不同角度感受盛典氛圍。星光大道主持人則由夏和熙與「木木」林葦妮聯手，今製播單位也曝光節目類典禮表演亮點。

「檳榔姊妹花」曹蘭（左）、姚黛瑋。（三立提供）

今年適逢金鐘一甲子，典禮節目類舞台特別規劃三大單元，帶領觀眾一同笑中帶淚、重溫經典。第一段「大娛樂家」，由主持人Lulu以歌舞開場，用第一人稱唱出綜藝節目陪伴大家的歲月，並以舞台劇式的演出重現《五燈獎》、《連環泡》、《超級星期天》、《綜藝萬花筒》到《康熙來了》等經典時刻。

更驚喜的是，當年曾帶來無數笑聲的綜藝人物也將再度聚首，包括「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋，《紅白勝利》的董月花董至成，以及「歡喜玉玲瓏」福州伯許效舜，都將重返金鐘舞台，帶來滿滿笑料與回憶殺！

第二段表演節目，舞台化身多元文化大熔爐，邀請4組重量級音樂人輪番登場。原住民音樂代表雅維．茉芮，以渾厚歌聲唱出文化深情；客語音樂才子謝宇威，帶來濃厚在地風情；台語新聲陳孟賢，用爵士風嗓音唱出新世代的熱情；再加上甫獲金曲獎最佳樂團獎的TRASH，以搖滾能量點燃舞台。4組音樂人用原住民、客、台、華語四種語言同臺飆唱，展現台灣音樂最獨特、最豐富的魅力。

《紅白勝利》的董月花。（三立提供）

最後登場的是跨世代限定合作舞台，由羅時豐、千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊及ARKis聯手演出。這次特別網羅從電視節目出道的歌手與演員，組成前所未見的全新組合，用歌聲和舞台魅力勾起觀眾滿滿回憶。

今年共計有節目類889件作品參賽，角逐節目類21個獎項。另金鐘獎延續設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動，票選活動分為兩階段於LINE TODAY進行投票，初選票數最高5部作品將進入決選；目前初選前五名節目分別是「綜藝玩很大」、「飢餓遊戲」、「廚師的迫降：客家廚房」、「天才衝衝衝」及「嗨！營業中」，決選自10月2日15:00至10月15日15:00止。

許效舜扮福州伯。（三立提供）

第60屆金鐘獎包括「廣播金鐘獎」、「節目類金鐘獎」、「戲劇類金鐘獎」三場典禮，均於臺北流行音樂中心舉行，10/11為「廣播金鐘獎頒獎典禮」，10/17「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，三場典禮皆由三立電視台負責製播。典禮及金鐘60系列活動詳情請上金鐘獎官方網站查詢。

