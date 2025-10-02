自由電子報
娛樂 電視

張軒睿遭高吊綑綁「截肢囚禁」 血肉模糊畫面嚇壞網

〔記者李紹綾／台北報導〕陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、簡嫚書、洪君昊、莫允雯、李李仁主演LINE TV影集《黑盒子》，改編由LINE WEBTOON台灣知名作家Pony繪製的同名短篇漫畫。今（2日）釋出預告，首度曝光《造物獄》囚禁密室、《星際救援》太空科幻場景、《豬人》人與豬靈魂交換瞬間，以及《黑白盒子》流浪漢仰天痛哭的時刻，最後停留在象徵時間的「黑盒子」，留下無限想像。

張軒睿在《造物獄》遭陸夏囚禁，失去雙腿的上半身被固定在人台，畫面超驚悚。（LINE TV提供）張軒睿在《造物獄》遭陸夏囚禁，失去雙腿的上半身被固定在人台，畫面超驚悚。（LINE TV提供）

影集故事圍繞活了萬年的莫允雯，她以交易時間延續生命而見證無數人為慾望付出各種代價的奇幻故事。女雕刻師陸夏用禁術複製前男友並囚禁；太空人傅孟柏出任務遇難，與外星生物小白透過漫畫交流並找到重返地球的希望；流浪漢李李仁與面具人交易他的未來，最終困在無限循環的「今天」。最終莫允雯使用神秘黑盒子讓身患絕症女兒的生命可停留在最幸福的瞬間。全劇融合奇幻、驚悚、科幻與溫馨，探索人性，呈現漫畫立體化的驚奇視覺。

鄭人碩在《豬人》與豬演員有不少對手戲。（LINE TV提供鄭人碩在《豬人》與豬演員有不少對手戲。（LINE TV提供

預告主軸圍繞著人性與慾望，各單元的主角為了自己的慾望選擇交換時間，卻也付出相對的代價，畫面更是巧妙串聯，如《造物獄》失去雙腳的張軒睿被固定在人台上，陸夏冰冷的眼神目視一切；《星際救援》傅孟柏遇難在宇宙漂流，奇妙的白色生物突然出現；《豬人》鄭人碩開貨車自撞擋土牆，車上的豬隻被撞飛，洪君昊眼前突然出現龐然大「豬」；《黑白盒子》李李仁拿著槍枝射殺他人、花天酒地，又以流浪漢的模樣仰天痛哭。最後，面具人緩緩拿出了「黑盒子」，伴隨著口白「每個人都有慾望，而每個慾望都有代價，問題是，你付得起嗎？」台詞與畫面衝擊人心。

莫允雯在《黑白盒子》化身面具人，以交易時間延續生命。（LINE TV提供）莫允雯在《黑白盒子》化身面具人，以交易時間延續生命。（LINE TV提供）

其中《造物獄》驚悚尺度更是破表，張軒睿劇中被囚禁於陰暗室內，雙手遭高吊綑綁，失去雙腳的身體被固定在人台上，血肉模糊的畫面讓人怵目驚心。該段劇情透過特效完成，部分橋段甚至要全程跪著演出，張軒睿說：「光是想像角色遭遇這樣的對待，就覺得很可怕，進入角色後恐懼感更真實。」陸夏則是首次挑戰純反派的角色，冷冽的眼神讓人不寒而慄，她說：「事前準備沒有特別參考其他作品，跟著劇本演，情感就會自然流露了。」

傅孟柏在《星際救援》飾演太空人，出任務遇難在宇宙漂流。（LINE TV提供）傅孟柏在《星際救援》飾演太空人，出任務遇難在宇宙漂流。（LINE TV提供）

LINE WEBTOON驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前3名，瀏覽數超過5000萬次，首部電影短片曾獲美國Buffalo Dreams Fantastic Film Festival影展「最佳國際短片」。影集版本延續前導電影概念，以象徵時間的黑色盒子作為核心，貫穿並改編原作討論最高的四大單元，由導演李昭樺領軍，與《返校》金馬獎最佳改編劇本得主傅凱羚編劇等優秀製作團隊聯手打造，10月31日起每週五晚間9點LINE TV全網首播。

