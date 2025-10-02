賈靜雯當媽祭金句「哭不會解決問題」 女兒一聽秒抖：好可怕

賈靜雯（左）與林廷憶首度在《回魂計》飾演母女。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯與林廷憶首度在《回魂計》飾演母女，戲裡交織出矛盾情感，戲外則從劇情連結人生經驗，分享身分切換的各種思考。《回魂計》劇情故事描述一場詐騙綁架案事件，幾位心碎的母親因女兒遭受苦難，所以將被制裁的罪人傅孟柏復活，藉以向他施虐復仇。有趣的是在劇中飾演倖存者的林廷憶，認為如果能選擇，她寧可不要再被傷害後「倖存」。

提到劇情，林廷憶則說自己不會復活仇家：「我會想迴避曾經讓我感到不舒服的事。復活兇手我覺得是延續痛苦，我想盡快忘掉。」林廷憶解釋，當現實生活中被人傷害，自己也傾向替他找藉口，不想相信自己真的受傷，甚至說服自己相信對方是好意、沒有惡意，試圖把它當作一個中性的事件來接受。賈靜雯聽完笑著說：「你這樣我會很想要保護你！」

賈靜雯（右）與林廷憶從劇情連結人生經驗，分享身份切換的各種思考。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

賈靜雯教育女兒時也會告訴她哭沒有用，「哭是不會解決問題的。妳可以發洩，可是事情還是存在。」林廷憶聽了在一旁倒抽一口氣笑說：「好可怕。」賈靜雯繼續解釋：「我會抱著你說沒關係，媽媽知道、我懂你。但一直哭就不行，因為沒有用，哭了只會累。」

賈靜雯戲中是強勢母親、給小孩極大壓力的控制狂，連自己都看不慣。她笑說：「看了就能感受到我這個母親有多討人厭，」不過又補了句：「她的本質一定還是愛女兒的。我能夠理解，可是我不認同。」與戲裡角色相反，從小愛動物、愛小孩的賈靜雯母性豐沛，笑說自己是「沒原則、沒脾氣」的媽媽，「雖然孩子不會覺得我們是朋友，可是我希望有一天，他們可以什麼話都跟我說。」

賈靜雯（右）在《回魂計》是強勢母親，給林廷憶極大壓力的控制狂。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

相較《回魂計》中對孩子高壓控制，賈靜雯堅定表示：「我不會承接上一代連我自己都不舒適的方式，去放在下一代身上。」甚至認為父母應該彎著腰承擋上一代給的壓力，身下則形成安全空間保護下一代茁壯。

不僅如此，賈靜雯也從不說「我是為你好」這句話，她鼓勵孩子自己負責、勇於嘗試。只要不危及生命，即使可能受傷他也會放手讓孩子嘗試。賈靜雯解釋：「如果我這一路一直緊緊抓著，他是不會跌倒，可是他也沒辦法去嘗試跌倒過後，再站起來的快樂。」

