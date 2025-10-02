自由電子報
娛樂 最新消息

浩子不要命挑釁 苗可麗突爆氣：不要激怒我

〔記者林欣穎／台北報導〕由浩子、Sandy吳姍儒主持，許效舜、黃豪平擔任評審的《Talk Talk秀台語》第二季，最新一集邀請「罵人機關銃」苗可麗擔任飛行評審。她剛登場，浩子就不要命的出言挑釁：「怎麼有人這麼老還這麼漂亮」，氣得苗可麗大吼：「我今天本來沒有要罵人的！你不要激怒我！」火藥味十足。

大家幫浩子（右）驚喜慶生，苗可麗（左）大方獻上熱舞祝壽。（公視台語台提供）大家幫浩子（右）驚喜慶生，苗可麗（左）大方獻上熱舞祝壽。（公視台語台提供）

巧合的是，錄影當天剛好是浩子的生日，大家特別在攝影棚為他驚喜慶生，來賓苗可麗更大方獻上熱舞祝壽，浩子也開心許下願望，希望節目收視率開紅盤，能一直主持到第300季。

本週主題為「咱的故鄉咱的寶」，曾演出《華麗計程車行》、《阿榮與阿玉》等劇的女星張菁菁，在演戲之前是名直播主。她說，自己曾有過月流量破千萬點擊的高峰期，「最好的時候一個月可以賺100萬」，讓許效舜等人驚呼，不敢置信她棄高薪而轉行當演員，Sandy更是虧她：「伊歸世人攏行毋著路！」最想挑戰「歹查某」戲路的她，第一次跟苗可麗對戲，上演二女搶一男的劇情。氣勢強大的苗可麗，一開口就連珠炮似的攻擊，讓張菁菁慌張的無法插話，但也直呼相當過癮。

吳姍儒（左起）、許效舜、苗可麗、黃豪平、浩子一起帶來精彩節目。（公視台語台提供）吳姍儒（左起）、許效舜、苗可麗、黃豪平、浩子一起帶來精彩節目。（公視台語台提供）

身為評審的苗可麗，講評時不小心脫口講國語，竟遭到評審長許效舜無情對待，要她坐到選手淘汰區；嚴苛的比賽環境，讓演過多部八點檔的苗可麗都忍不住的說：「全程講台語真的不簡單耶！有時候國語翻台語真的好難！」甚至開始結巴，無法順利講評，看不下去的許效舜趕緊出手、幫忙補充，但也開玩笑抱怨：「我是妳的翻譯還是米蟲？」雙方一言一語，逗笑眾人。

點圖放大body

