娛樂 最新消息

網傳范世錡虐殺于朦朧 網友送聲紋比對 吻合率達99.57％

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人于朦朧死因未解，捲入其中的藝人范世錡被視為害死于朦朧的共犯之一，因而遭到抵制，有網友將網路傳出的音檔，送至外國單位進行聲紋比對，結果顯示與范世錡的聲紋比對率高達99.57%，幾乎可以確定是同一人。

范世錡（右圖）被認為是害死于朦朧的共犯。（圖／翻攝自微博）范世錡（右圖）被認為是害死于朦朧的共犯。（圖／翻攝自微博）

被網友揪出疑似參與于朦朧死前聚會名單之一的歌手范世錡，遭瘋傳為「于朦朧之死」的關鍵人之一，並且當時人在現場掀起熱議，網友揪出范世錡疑似參與于朦朧死前聚會名單之一，讓范世錡被傳出是疑似虐殺于朦朧的共犯，加上于朦朧11日驟逝後，網路瘋傳一段疑似與于朦朧生前遭遇有關的聚會影片，片中傳出有人喊著「把東西吐出來，快點啊，胡海洋，打暈了刨！」外界懷疑聲音來自范世錡。

有網友用范世錡的聲音做聲紋比對，吻合率高達 99.57%。（圖／翻攝自微博）有網友用范世錡的聲音做聲紋比對，吻合率高達 99.57%。（圖／翻攝自微博）

有網友將網路上流傳一段疑似于朦朧淒厲喊著「范小花救我」的畫面，一旁有位男子在旁邊不斷爆粗口，恐嚇「忍著點，沒什麼ＸＸ事」送交聲紋鑑定。鑑定數據結果顯示與范世錡的聲音吻合率高達 99.57%，幾乎可以斷定為同一人。網友表示他看到有人做了音源鑒定，花錢送交國外機構是因為可以不存在私人感情，外國專業團隊不認識中國國內明星，較有公正力，「一是希望打臉所有說我們是造謠的人，二也是希望自己不傳謠不造謠」但網友心情複雜，希望聲紋比對可以當作證據，卻又不希望是他，畢竟過於殘忍不忍細想。

點圖放大body

