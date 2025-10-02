BLACKPINK高雄世運開唱倒數 商圈夜市券祭好康優惠

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄10月份即將迎來演唱會重頭戲，大勢女團BLACKPINK世界巡迴演唱會，將於10月18、19日二度登上高雄世運舞台，市府為迎接逾10萬粉絲到訪，配合演唱會持續推出50元的商圈夜市優惠券，各百貨也紛紛響應祭出好康優惠。

本週末10月4、5日，《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》將在高雄巨蛋登場，集結五月天、趙傳、藤岡靛、周湯豪、丁噹等13組重量級卡司；接著全球大勢女團BLACKPINK世界巡迴《BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》，將於10月18、19日二度登上高雄世運舞台，再次掀起BLINK（BLACKPINK粉絲名）狂潮。

請繼續往下閱讀...

高雄10月商圈夜市券 發放時間、地點。（經發局提供）

高市經發局長廖泰翔表示，市府推動演唱會經濟落地高雄，帶動城市觀光與周邊消費，11月還有TWICE與伍佰接力開唱、12月AAA亞洲明星盛典等，大型音樂盛事月月登場，市府將持續整合百貨、旅宿、觀光等資源，規劃豐富的應援活動。

經發局強調，歌迷憑「2025超犀利趴14」與BLACKPINK世巡演唱會門票，即可至指定捷運站點，兌換商圈夜市優惠券，直接用於高雄40多處商圈夜市、400多家店家；此外，高雄各百貨也推出憑票根兌換優惠活動，包括夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、SOGO、義大遊樂世界等業者，皆祭出電子折價券、遊樂設施體驗券及專櫃折扣等多項粉絲專屬優惠。

「神采飛揚KTV」憑商圈夜市券消費，即享8折優惠。（經發局提供）

捷運巨蛋站附近的「神采飛揚KTV」行銷部主任莊志鵬說，憑商圈夜市優惠券來店消費，不僅可享歡唱費8折優惠，還額外贈送指定冷飲，邀請樂迷粉絲一起來K歌暖身。

