血腥回歸！《追殺比爾》大屠殺完整版不再塵封

〔記者許世穎／綜合報導〕復仇新娘強勢回歸！由鬼才導演昆汀塔倫提諾執導的《追殺比爾：血腥大屠殺完整版》（暫譯，Kill Bill: The Whole Bloody Affair），結合《追殺比爾 Vol. 1》與《追殺比爾2：愛的大逃殺》，將於12月首度在全美院線上映。此次發行將包含70mm與35mm膠卷放映，並計畫在所有主要市場上映。

《追殺比爾》原先被構思並拍攝為一部完整長片，但由於片長超過四小時，最終在剪輯過程中被拆分為上下兩集，分別於2003年10月與2004年4月上映。

請繼續往下閱讀...

此次的「血腥大屠殺完整版」移除了《追殺比爾》的懸念式結尾，以及《追殺比爾2》的開場回顧，將兩部作品融合為一個完整的故事線。新版還將加入一段長達7分半、從未曝光的動畫片段。

《追殺比爾：血腥大屠殺完整版》即將於全美上映。（翻攝自IMDB）

「血腥大屠殺完整版」最早於2006年坎城影展非競賽單元首度亮相。2008年，塔倫提諾首次透露有意將其作為單一版本推出，並於2011年在他位於洛杉磯的紐貝佛利戲院（New Beverly Cinema）進行首映。此後多年，該片一直塵封，成為影迷心中的「白鯨級」傳說。

直到去年夏天，該片才再度重返大銀幕，塔倫提諾將自己收藏的坎城拷貝（帶法文字幕）帶到他擁有的洛杉磯 Vista Theater 限定放映，並在中場於第一、第二部分之間安排休息。

塔倫提諾在聲明中表示：「我原本就是以一部電影來編寫與執導的——我很高興終於能讓影迷有機會以完整電影的形式來觀賞。《追殺比爾：血腥大屠殺完整版》最好的觀影方式，就是在電影院裡，以壯麗的70mm或35mm欣賞。將血與殺的震撼完整呈現在大銀幕上，才是它最應有的榮耀！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法