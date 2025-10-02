米可白「演55歲媽媽」遭吐槽沒說服力 體重狂飆...親揭心聲男友護到底

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白近期在民視八點檔《好運來》飾演55歲媽媽「楊文琪」，不只跟藍葦華搭檔當夫妻，還有兩個女兒。她為了符合年紀，特別刷白頭髮、壓低聲音、語速放慢，甚至開啟「碎碎唸」模式，沒想到卻被網友質疑：「米可白現在演媽媽？完全沒說服力啦！哪有這麼年輕的媽媽？」

米可白在《好運來》演55歲的媽媽。（擷取自YouTube）

對於外界質疑「扮相太年輕」，米可白在社群發文回應，笑說自己每次上戲都得立刻「變身」，像是刷上白頭髮、聲音壓低、語速放慢，還要加點碎碎唸的媽媽模式，她也自嘲演媽媽其實還是有好處，「衣服都包得緊緊的，胖一點也完全合理。」

請繼續往下閱讀...

米可白發文揭演媽媽的心聲。（翻攝自臉書）

米可白坦言，最近一站上體重機看到自己竟飆到58.8公斤，當場嚇傻，只能一邊自我安慰：「這一切都是角色需要。」一邊發誓：「等殺青後，我真的要好好減肥了，不能再繼續放縱，我再胖下去，我會被經紀人追殺。」她的男友孫綻則留言大讚：「好美！」

白家綺也認同說：「演媽媽真的會變胖，不能再同意你更多。」米可白笑喊：「合理的胖。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法