娛樂 電影

「妳是我的英雄！」李奧納多悼念珍古德 承接火炬守護家園

〔記者許世穎／綜合報導〕國際珍古德協會今（2）日表示，全球知名保育專家珍古德1日於睡夢中安詳離世，享耆壽91歲。她今年6月訪台時直言自己日子所剩不多，但仍希望能用最後力量幫助理解「在這糟糕的世界裡仍有前進的道路」。她的離世讓各界都相當不捨，就連致力於環保的影帝李奧納多狄卡皮歐都發文悼念。

李奧納多狄卡皮歐（右）分享和珍古德的合照悼念。（翻攝自IG）李奧納多狄卡皮歐（右）分享和珍古德的合照悼念。（翻攝自IG）

貼文中，李奧納多分享兩人合照，並表示：「今天，我們失去了一位真正的地球英雄，她是數百萬人的靈感來源，也是我的摯友。珍古德將一生奉獻於守護地球，為野生動物和牠們所棲息的生態系統發聲。」他接著說：「她在坦尚尼亞對黑猩猩的開創性研究，徹底改變了我們對這些最親近親屬如何生活、社交與思考的理解——提醒我們，人類不僅與黑猩猩和其他類人猿有深刻連結，更與所有生命緊密相繫。」

李奧納多狄卡皮歐（右）大讚珍古德是他的英雄。（翻攝自IG）李奧納多狄卡皮歐（右）大讚珍古德是他的英雄。（翻攝自IG）

李奧納多繼續寫道：「數十年來，珍以不懈的精力走遍世界，喚醒了一代又一代人對自然奇觀的敬畏。她直接對下一代說話，注入希望、責任感，以及每個人都能改變世界的信念。她激勵了數百萬人去關懷、去行動、去懷抱希望。她從未停下腳步。」

最後李奧納多感性表示：「我最後給珍的訊息很簡單：『妳是我的英雄。』現在，我們都必須承接她的火炬，守護這個我們唯一共享的家園。」

