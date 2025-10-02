自由電子報
娛樂 最新消息

《ELLE》英國版IG發照裁掉Rosé 引「種族歧視」爭議

〔娛樂頻道／綜合報導〕女性時尚雜誌《ELLE》英國版最近在官方Instagram公開一張聖羅蘭（Yves Saint Laurent）2026年春夏女裝秀的合照，卻裁切掉圖右方的南韓女子天團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英），引發批評聲浪，質疑涉及「種族歧視」爭議。

在雜誌《ELLE》英國版的官方Instagram上，Rosé被裁掉。（翻攝自elleuk ig）在雜誌《ELLE》英國版的官方Instagram上，Rosé被裁掉。（翻攝自elleuk ig）

法國巴黎9月底舉行時裝週，BLACKPINK成員當地合體，根據《W Magazine》（可點入連結看圖）等雜誌與媒體釋出的原始照片中，Rosé站在畫面最右側，與模特兒海莉比伯（Hailey Bieber）、彩妝品牌YSL Beauté代言人柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、網紅Debby Han等人合照，但在《ELLE》雜誌英國版於官方Instagram分享的一張照片中，原本也同框的Rosé卻被裁切不見。

Rosé才是聖羅蘭的全球品牌大使，有加入聖羅蘭2026年春夏女裝秀的合照。（圖擷取自Rosé ig）Rosé才是聖羅蘭的全球品牌大使，有加入聖羅蘭2026年春夏女裝秀的合照。（圖擷取自Rosé ig）

由於Rosé才是聖羅蘭的全球品牌大使，《ELLE》雜誌英國版無故將她裁切的舉動，讓南韓及國外網友紛紛批評聲浪更顯激烈，更有不少網友直指《ELLE》雜誌英國版的行為涉及「種族歧視」多數粉絲替她抱不平，要求雜誌《ELLE》英國版給予說法。

而後《ELLE》英國版並沒有回覆網友訴求，但卻在事件延燒後，在ig上發布了Rosé一系列個人照，並指出聖羅蘭此次時裝週中，最亮眼的造型便是全球品牌大使Rosé，試圖平息砲火，但網友也不買單，紛紛指出「太遲了」、「老實說，非常不尊重。Rosé是YSL的全球大使，非常值得被肯定而不是放邊緣或裁除。」、你尷不尷尬啊？」

