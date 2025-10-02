成龍「過度親密」黑歷史再掀罵聲 王祖賢范冰冰中標反應曝

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際功夫巨星成龍，曾獲奧斯卡終身成就獎，在全球影壇佔有一席之地，然而近日傳出向容祖兒伸「鹹豬手」引發爭議；圍繞他過去對女星「毛手毛腳」的行徑再被翻出，包括王祖賢、范冰冰，甚至韓國第一美女金喜善都「難逃魔爪」。

成龍（左）環抱王祖賢。（翻攝自微博）

過去許多公開場合照片顯示，成龍在和女星合影時，常有「過度親密」，甚至被認為「鹹豬手」的舉動。最為人熟知的，是他在公開場合突然從背後環抱女星陳好，讓對方嚇到花容失色，只好趕快用笑容掩飾尷尬；類似情況還出現在王祖賢、楊紫瓊、金喜善、李冰冰等多位知名女演員身上。

成龍（左）從後方「突襲」陳好，讓對方突然嚇到。（翻攝自微博）

范冰冰與成龍在坎城影展的「親密合照」一度引發輿論熱議，照片曝光後，不少網友質疑這種宣傳方式「格調低下」，與功夫電影形象完全背離；李冰冰則曾在頒獎典禮上被鏡頭捕捉到「敏感位置被碰觸」，畫面讓人直呼「辣眼睛」。

成龍（左）和金喜善合作過《神話》。（翻攝自微博）

更引人關注的是，章子怡初出道時也曾被捲入「成龍生日會事件」，在媒體鏡頭下，她坐在成龍腿上餵食葡萄，甚至當場親吻對方，事後被批「為上位討好大哥」。章子怡的哥哥曾公開表示，這一切都是成龍安排，但形象仍受重創。

成龍（右）背後抱范冰冰。（翻攝自微博）

不少評論指出，成龍的「鹹豬手」行徑多發生在公開場合，令女星即使心中不悅，也很難當場翻臉。礙於成龍在影壇的地位，不少人擔心拒絕會被視為「不識抬舉」，甚至斷送演藝機會，只能選擇強顏歡笑。

成龍（右）「太過熱情」的舉動，讓范冰冰只能尬笑回應。（翻攝自微博）

不可否認，成龍對於功夫電影的推廣以及國際影壇貢獻具有歷史意義。然而鹹豬手照片「層出不窮」，令不少網友直呼「有榮譽加身，就能為所欲為嗎？」、「當眾都這樣了，難保私下不會更過分。」

成龍伸手摸向容祖兒全網怒 老闆眼尖出手被讚爆

