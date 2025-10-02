自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成龍「過度親密」黑歷史再掀罵聲 王祖賢范冰冰中標反應曝

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際功夫巨星成龍，曾獲奧斯卡終身成就獎，在全球影壇佔有一席之地，然而近日傳出向容祖兒伸「鹹豬手」引發爭議；圍繞他過去對女星「毛手毛腳」的行徑再被翻出，包括王祖賢、范冰冰，甚至韓國第一美女金喜善都「難逃魔爪」。

成龍（左）環抱王祖賢。（翻攝自微博）成龍（左）環抱王祖賢。（翻攝自微博）

過去許多公開場合照片顯示，成龍在和女星合影時，常有「過度親密」，甚至被認為「鹹豬手」的舉動。最為人熟知的，是他在公開場合突然從背後環抱女星陳好，讓對方嚇到花容失色，只好趕快用笑容掩飾尷尬；類似情況還出現在王祖賢、楊紫瓊、金喜善、李冰冰等多位知名女演員身上。

成龍（左）從後方「突襲」陳好，讓對方突然嚇到。（翻攝自微博）成龍（左）從後方「突襲」陳好，讓對方突然嚇到。（翻攝自微博）

范冰冰與成龍在坎城影展的「親密合照」一度引發輿論熱議，照片曝光後，不少網友質疑這種宣傳方式「格調低下」，與功夫電影形象完全背離；李冰冰則曾在頒獎典禮上被鏡頭捕捉到「敏感位置被碰觸」，畫面讓人直呼「辣眼睛」。

成龍（左）和金喜善合作過《神話》。（翻攝自微博）成龍（左）和金喜善合作過《神話》。（翻攝自微博）

更引人關注的是，章子怡初出道時也曾被捲入「成龍生日會事件」，在媒體鏡頭下，她坐在成龍腿上餵食葡萄，甚至當場親吻對方，事後被批「為上位討好大哥」。章子怡的哥哥曾公開表示，這一切都是成龍安排，但形象仍受重創。

成龍（右）背後抱范冰冰。（翻攝自微博）成龍（右）背後抱范冰冰。（翻攝自微博）

不少評論指出，成龍的「鹹豬手」行徑多發生在公開場合，令女星即使心中不悅，也很難當場翻臉。礙於成龍在影壇的地位，不少人擔心拒絕會被視為「不識抬舉」，甚至斷送演藝機會，只能選擇強顏歡笑。

成龍（右）「太過熱情」的舉動，讓范冰冰只能尬笑回應。（翻攝自微博）成龍（右）「太過熱情」的舉動，讓范冰冰只能尬笑回應。（翻攝自微博）

不可否認，成龍對於功夫電影的推廣以及國際影壇貢獻具有歷史意義。然而鹹豬手照片「層出不窮」，令不少網友直呼「有榮譽加身，就能為所欲為嗎？」、「當眾都這樣了，難保私下不會更過分。」

相關新聞

成龍伸手摸向容祖兒全網怒 老闆眼尖出手被讚爆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中