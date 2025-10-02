自由電子報
娛樂 最新消息

吳鳳談捷運老婦被踹事件 稱台人溫柔外國人必反擊

〔記者王靖惟／台北報導〕日前北捷發生一名老婦人因要求讓優先席，與年輕人爆發衝突，被年輕人當場踹飛，土耳其來台發藝人吳鳳在臉書上談及此事，指出若是發生在國外，就算是女生也會反擊。

老婦與年輕人在台北捷運上發生衝突，當場被踹。（圖擷取自吳鳳臉書）老婦與年輕人在台北捷運上發生衝突，當場被踹。（圖擷取自吳鳳臉書）

吳鳳拿此事事件詢問遠在土耳其的妹妹，妹妹表示自己是社工，所以很常跟精神狀態不是太好的人接觸，所以容忍度比較高！但這種事情發生在國外女生身上的話，很有可能女生也會反擊回去！

吳鳳接著指出「台灣人比較溫柔，尤其是女生，所以有時候比較容易受到欺負！」他還舉例在國外機場時，看到一個東南亞女生欺負台灣女生，台灣女生很溫柔，沒有太多反應！但是我自己無法這麼冷靜，我就立刻跟那位東南亞女生爭論，結果那個女生不敢跟我吵架！吳鳳說「真的每個人的脾氣不同，基本上一個人攻擊我，我應該也不會很溫柔。通常在國外，我們在家裡的教育觀念是「有人打你的話，你也要打回去！」

吳鳳針對被北捷老婦被踹事件在臉書評論。（圖擷取自吳鳳臉書）吳鳳針對被北捷老婦被踹事件在臉書評論。（圖擷取自吳鳳臉書）

面對捷運踹婦事件，也有不同聲浪表示「不該踹人」、「雖然老婦倚老賣老，但踹了要面臨法律或求償問題」以及「多體諒老人即使他再沒道理」但吳鳳也表示希望這個社會也不會有過多的情緒勒索！一個人的價值在於他的品格，而絕不是年齡。當然我們不會欺負別人，但捍衛自己絕對是必要的！

網友也在底下留言評論「我們善良、有愛心 但捍衛自己是必要的，絕對贊成」、「這個事件，不是倚老賣老就可以贏的，而是要講理。」另也有網友指出台灣現況「台灣人不是因為溫柔，而是台灣的法律無法保護受害者，台灣人反擊是有罪的，會被判刑的，是會被加害者家屬討伐的，為了不想惹麻煩，所以選擇忍耐，選擇遠離，選擇事不關己。」

點圖放大header
點圖放大body

